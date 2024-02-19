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"Нация неудачников": Трамп впервые странно отреагировал на смерть Навального

В сети критиковали Трампа за то, что тот молчит о смерти Навального

сегодня, 20:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший президент Америки Дональд Трамп впервые упомянул о российском оппозиционере Алексее Навальном, когда тот внезапно скончался в тюрьме, 16 февраля. Но Трамп в своем заявлении вообще не прокомментировал смерть Навального, а лишь упомянул об этом, как инцидент, натолкнувший его на размышления о будущем США.

"Нация неудачников": Трамп впервые странно отреагировал на смерть Навального

Дональд Трамп (Фото из открытых источников)

Свои размышления Трамп написал в своей собственной социальной сети Truth Social.

В своем посту он назвал американцев "нацией неудачников".

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше осознавать, что происходит в нашей стране. Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой большие, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Открытые границы, сфальсифицированные выборы и крайне несправедливые судебные решения. Америку. Мы упадок нации, нация неудачников", — написал Трамп.

Следует отметить, что после смерти Навального в сети начали критиковать Трампа за то, что он молчит и не высказывает свою позицию.

Отдельные пользователи даже откровенно сравнивали его с Путиным, ведь тот до сих пор не сделал ни одного заявления о смерти Навального.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СМИ рассказали новые подробности о причине смерти Навального . Тело представителя российской оппозиции Алексея Навального находится в окружной клинической больнице Салехарда. Но официально это не разглашают, потому что вскрытие еще не произошло. На теле Навального обнаружены синяки, полученные им, когда был жив, сообщает "Новая газета. Европа", ссылаясь на медика скорой помощи Салехарда, просящего не обнародовать его имя.  

Издание также делает упор на обнародованных в открытых источниках признаках применения "Новичка". После отравления оппозиционера 2020 реаниматолог Михаил Фремдерман перечислил для "Би-Би-Си" симптомы, когда применяют к человеку боевое ядовитое вещество "Новичок".



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 20:37

Нація невдах це ті, хто платить величезну криваву ціну, втрачає 52-мільйону країну, але так і не бажає змінюватись. Не бажає брати відповідальність саме на себе. Стогне від болю і втрат, але не реформується. В оточенні конфліктами звинувачує всіх навколо, крім себе. Хоч навколо йде нормальне життя. Просто невдаха його не здатен зрозуміти. Весь успіх для невдахи: влаштуватись на бюджетну посаду і знайти спосіб красти. Невдасі достатньо зрадіти мікроперемогам з завдання шкоди іншим і не мати стратегічного успіху. Нація невдах це невиправний програшний стан. Це бути узурпованими.


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