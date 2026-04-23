Надежда на скорый мир в войне против Ирана окончательно рухнула: что заявил Трамп
Надежда на скорый мир в войне против Ирана окончательно рухнула: что заявил Трамп

Вашингтон продлевает перемирие без сроков, усиливая давление на Тегеран и игнорируя политические спекуляции

23 апреля 2026, 07:13
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ограничивать сроки возможного завершения войны с Ираном и отверг предположения о политической подоплеке своих решений. В интервью Fox News, на которое ссылается CNN, он подчеркнул: Вашингтон не испытывает давления во времени ни по вопросу перемирия, ни по поводу новых переговоров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Дональда Трампа, продленное накануне перемирие не имеет четко обозначенного дедлайна. Отвечая на вопрос о возможных сроках окончания конфликта, он дал понять, что спешка в этом вопросе отсутствует. При этом ранее американский лидер прогнозировал длительность войны в пределах четырех-шести недель, однако сейчас она уже перешагнула седьмую неделю.

Глава Белого дома также опроверг утверждения о том, что его стратегия связана с приближающимися выборами в США. Он отметил, что администрация сосредоточена исключительно на достижении максимально выгодных условий для страны.

Несмотря на продление перемирия, США намерены сохранить жесткое давление на Иран. В частности, Трамп подтвердил, что блокада иранских портов будет продолжена. По его словам, Вашингтон ожидает от Тегерана конкретных предложений по возобновлению переговорного процесса.

Между тем, как отмечает CNN, по состоянию на вечер вторника иранская сторона не предоставила официального ответа на инициативы США, что оставляет ситуацию в подвешенном состоянии и усиливает неопределенность вокруг дальнейшего развития конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа настоящая истерика: чего президент США страшно боится из-за войны в Иране.

Также издание "Комментарии" сообщало – тревожный сигнал: операция США вышла за пределы Ближнего Востока.




