Надія на швидкий мир у війні проти Ірану остаточно зникла: що заявив Трамп
Надія на швидкий мир у війні проти Ірану остаточно зникла: що заявив Трамп

Вашингтон продовжує перемир'я без термінів, посилюючи тиск на Тегеран та ігноруючи політичні спекуляції

23 квітня 2026, 07:13
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру обмежувати терміни можливого завершення війни з Іраном і відкинув припущення про політичне підґрунтя своїх рішень. В інтерв'ю Fox News, на яке посилається CNN, він підкреслив: Вашингтон не зазнає тиску в часі ні щодо перемир'я, ні щодо нових переговорів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Дональда Трампа, продовжене напередодні перемир'я не має чітко означеного дедлайну. Відповідаючи на запитання про можливі терміни закінчення конфлікту, він дав зрозуміти, що поспіх у цьому питанні немає. При цьому раніше американський лідер прогнозував тривалість війни в межах чотирьох-шостих тижнів, проте зараз вона вже переступила сьомий тиждень.

Глава Білого дому також спростував твердження про те, що його стратегія пов'язана з виборами в США, що наближаються. Він зазначив, що адміністрація зосереджена виключно на досягненні максимально вигідних умов для країни.

Незважаючи на продовження перемир'я, США мають намір зберегти жорсткий тиск на Іран. Зокрема, Трамп підтвердив, що блокаду іранських портів буде продовжено. За його словами, Вашингтон очікує від Тегерана на конкретні пропозиції щодо відновлення переговорного процесу.

Тим часом, як зазначає CNN, станом на вечір вівторка іранська сторона не надала офіційної відповіді на ініціативи США, що залишає ситуацію у підвішеному стані та посилює невизначеність навколо подальшого розвитку конфлікту.

