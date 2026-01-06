Нарешті розкрилися дві причини, чому Трамп так маніакально хоче захопити Гренландію

Президент США Дональд Трамп ще під час першого терміну не приховував прагнення встановити контроль над Гренландією, проте тепер його риторика стала помітно жорсткішою. Як повідомляє Sky News, інтерес Вашингтона до найбільшого острова світу пояснюється щонайменше двома важливими причинами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Гренландія є напівавтономною територією Данії та налічує близько 57 тисяч жителів. При цьому острів має ключове значення для безпеки Заходу: він входить у сферу відповідальності НАТО і на його території розміщена велика американська військова база. Географічне положення Гренландії – за Полярним колом, між Північною Америкою, Європою та Росією – робить її унікальним плацдармом для військового та політичного впливу.

За даними видання, США "придивляються" до острова вже понад 150 років, проте сьогодні його цінність різко зросла. Причина – стрімка зміна ролі Арктики, яка із важкодоступного регіону перетворюється на перспективний маршрут для судноплавства та світової торгівлі через танення льодів.

Крім того, Гренландія має колосальні природні ресурси. Йдеться про рідкісноземельні мінерали, необхідні для телекомунікацій і високих технологій, а також про уран, мільярдні запаси нафти і величезні обсяги природного газу, які досі залишаються нерозробленими.

У Sky News зазначають, що значна частина рідкісноземельних елементів сьогодні постачається Китаєм, що посилює залежність Заходу від Пекіна. Саме тому США та інші країни прагнуть отримати доступ до альтернативних джерел сировини, які розташовані ближче до їх території.

Таким чином, інтерес Трампа до Гренландії виходить далеко за межі ексцентричних заяв і відображає боротьбу за контроль над ресурсами та майбутнім Арктики.

