США хотят заполучить Гренландию без войны: с каким предложением выступит Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект соглашения по Гренландии, который в перспективе может быть предложен властям острова. Об этом сообщает издание The Economist, отмечая, что в Вашингтоне ищут способы закрепить американское влияние в стратегически важном арктическом регионе.

По данным журнала, ключевым вариантом рассматривается Договор о свободной ассоциации. Такая модель сотрудничества предполагает финансовую поддержку со стороны США и повышение уровня жизни местного населения в обмен на передачу Вашингтону ответственности за оборону и безопасность, при сохранении широкой внутренней автономии Гренландии.

Подобные соглашения Соединенные Штаты уже заключили с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. В этих случаях партнеры получают значительную экономическую помощь, а США – стратегическое присутствие и военные полномочия.

Как подчеркивает The Economist, стратегия команды Трампа в отношении Гренландии имеет сразу две цели: усилить разногласия между Копенгагеном и Нууком и наладить прямой диалог с местными властями, минуя правительство Дании.

При этом издание считает сценарий прямого присоединения Гренландии к США маловероятным. Тем не менее жесткие заявления американских политиков уже вызвали обеспокоенность среди европейских лидеров и усилили напряженность в отношениях по линии США – ЕС.

The Economist также напоминает, что на территории Гренландии уже действует американская военная база, а существующие соглашения с Данией не устанавливают жестких ограничений на численность войск США. В то же время существенное наращивание контингента, вероятно, потребует согласия Копенгагена.

4 января Дональд Трамп вновь подчеркнул, что контроль над Гренландией имеет ключевое значение для национальной безопасности США, указав на активность российских и китайских кораблей вблизи острова.

