США хотят заполучить Гренландию без войны: с каким предложением выступит Трамп
НОВОСТИ

США хотят заполучить Гренландию без войны: с каким предложением выступит Трамп

США рассматривают формат «свободной ассоциации», который может усилить влияние Америки в Арктике и обострить спор с Данией

6 января 2026, 08:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект соглашения по Гренландии, который в перспективе может быть предложен властям острова. Об этом сообщает издание The Economist, отмечая, что в Вашингтоне ищут способы закрепить американское влияние в стратегически важном арктическом регионе.

США хотят заполучить Гренландию без войны: с каким предложением выступит Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным журнала, ключевым вариантом рассматривается Договор о свободной ассоциации. Такая модель сотрудничества предполагает финансовую поддержку со стороны США и повышение уровня жизни местного населения в обмен на передачу Вашингтону ответственности за оборону и безопасность, при сохранении широкой внутренней автономии Гренландии.

Подобные соглашения Соединенные Штаты уже заключили с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. В этих случаях партнеры получают значительную экономическую помощь, а США – стратегическое присутствие и военные полномочия. 

Как подчеркивает The Economist, стратегия команды Трампа в отношении Гренландии имеет сразу две цели: усилить разногласия между Копенгагеном и Нууком и наладить прямой диалог с местными властями, минуя правительство Дании.

При этом издание считает сценарий прямого присоединения Гренландии к США маловероятным. Тем не менее жесткие заявления американских политиков уже вызвали обеспокоенность среди европейских лидеров и усилили напряженность в отношениях по линии США – ЕС.

The Economist также напоминает, что на территории Гренландии уже действует американская военная база, а существующие соглашения с Данией не устанавливают жестких ограничений на численность войск США. В то же время существенное наращивание контингента, вероятно, потребует согласия Копенгагена.

4 января Дональд Трамп вновь подчеркнул, что контроль над Гренландией имеет ключевое значение для национальной безопасности США, указав на активность российских и китайских кораблей вблизи острова.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе дали прогноз: когда США могут попытаться установить контроль над Гренландией.




Источник: https://www.economist.com/the-americas/2026/01/05/after-venezuela-donald-trump-points-a-finger-at-greenland
