Наконец-то Трамп может выдохнуть спокойно: какое решение принял Сенат США

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за компромиссный законопроект, призванный положить конец самой длительной в истории страны приостановке работы правительства, так называемому шатдауну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Сенат США. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что законопроект, поддержанный 60 голосами (против 40), среди которых почти все республиканцы и 8 демократов, направлен в Палату представителей для окончательного принятия.

Законопроект возобновит финансирование федеральных агентств, прекращенное 1 октября, и остановит кампанию президента Дональда Трампа по сокращению федерального персонала, предотвращая любые увольнения до 30 января.

Далее соглашение поступит в контролируемую республиканцами Палату представителей, где спикер Майк Джонсон заявил, что хотел бы принять его уже в среду и отправить Трампу для подписания. Трамп назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

Соглашение продлит финансирование до 30 января 2026 года, оставляя федеральное правительство на пути к увеличению общего долга в размере 38 триллионов долларов и годовому дефициту в 1,8 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен отменить самый длительный шатдаун в истории. Но для реализации плана необходим еще один шаг.

