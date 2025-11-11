logo

Наконец-то Трамп может выдохнуть спокойно: какое решение принял Сенат США
commentss НОВОСТИ Все новости

Наконец-то Трамп может выдохнуть спокойно: какое решение принял Сенат США

Проголосованный законопроект возобновит финансирование федеральных агентств, прекращенное 1 октября

11 ноября 2025, 06:57
Сенат Соединенных Штатов проголосовал за компромиссный законопроект, призванный положить конец самой длительной в истории страны приостановке работы правительства, так называемому шатдауну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Наконец-то Трамп может выдохнуть спокойно: какое решение принял Сенат США

Сенат США. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что законопроект, поддержанный 60 голосами (против 40), среди которых почти все республиканцы и 8 демократов, направлен в Палату представителей для окончательного принятия.

Законопроект возобновит финансирование федеральных агентств, прекращенное 1 октября, и остановит кампанию президента Дональда Трампа по сокращению федерального персонала, предотвращая любые увольнения до 30 января.

Далее соглашение поступит в контролируемую республиканцами Палату представителей, где спикер Майк Джонсон заявил, что хотел бы принять его уже в среду и отправить Трампу для подписания. Трамп назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

Соглашение продлит финансирование до 30 января 2026 года, оставляя федеральное правительство на пути к увеличению общего долга в размере 38 триллионов долларов и годовому дефициту в 1,8 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен отменить самый длительный шатдаун в истории. Но для реализации плана необходим еще один шаг.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство США впервые за семь лет приостановило работу. Причиной стала неспособность Конгресса утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств. Федеральное правительство официально прекратило работу после того, как расколотый Конгресс не смог принять законопроект о финансировании. Это первое прекращение работы правительства с 2019 года.



Источник: https://www.reuters.com/world/us/us-senate-compromise-sets-stage-end-government-shutdown-2025-11-10/
