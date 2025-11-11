Нарешті Трамп може видихнути спокійно: яке рішення ухвалив Сенат США

Сенат Сполучених Штатів проголосував за компромісний законопроект, покликаний покласти край найдовшому в історії країни припиненню роботи уряду, так званому шатдауну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Сенат США Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що законопроект, підтриманий 60 голосами (проти 40), серед яких майже всі республіканці та 8 демократів, направлений до Палати представників для остаточного ухвалення.

Законопроект відновить фінансування федеральних агентств, припинене 1 жовтня, та зупинить кампанію президента Дональда Трампа зі скорочення федерального персоналу, запобігаючи будь-яким звільненням до 30 січня.

Далі угода надійде до контрольованої республіканцями Палати представників, де спікер Майк Джонсон заявив, що хотів би прийняти її вже в середу і відправити Трампу для підписання. Трамп назвав угоду про відновлення роботи уряду "дуже гарною".

Угода продовжить фінансування до 30 січня 2026 року, залишаючи федеральний уряд на шляху збільшення загального боргу в розмірі 38 трильйонів доларів і річному дефіциту в 1,8 трильйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Сенат США ухвалив законопроект про фінансування уряду, який має скасувати найтриваліший шатдаун в історії. Але для реалізації плану потрібний ще один крок.

