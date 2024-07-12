Народный вердикт: сколько американцев не хотят видеть Байдена в президентской гонке

По последним данным опроса, проведённого ABC News/Washington Post/Ipsos, большинство американцев не хотят, чтобы Джо Байден снова баллотировался в президенты. Эта информация появилась после неудачного выступления Байдена в дебатах против бывшего президента Дональда Трампа, который тоже может снова побороться за президентство.

Байден теряет поддержку собственной партии

Из опроса стало известно, что на Байдена оказывается всё больше давления. После того как сенатор-демократ Питер Уэлч призвал Байдена уйти в отставку, начались разговоры о том, что его место может занять вице-президент Камала Харрис. Если Харрис решит баллотироваться, она уже ведёт по поддержке среди избирателей: 49% против 46% у Трампа.

Согласно опросу, 67% людей считают, что Байден должен уступить место другому кандидату, а 30% думают, что он должен продолжать участвовать в гонке. Ещё 3% не смогли ответить на этот вопрос.

Даже среди демократов и независимых, которые склоняются к демократам, 62% говорят, что Байден должен уйти. Из тех, кто раньше готов был голосовать за него, теперь 54% тоже считают, что ему пора уступить место.

У Трампа ситуация немного лучше, но тоже не идеальна: 50% опрошенных хотят, чтобы он ушёл с выборов, 47% считают, что он должен продолжать, и 3% пропустили этот вопрос.

Ранее “Комментарии” писали, что Джордж Клуни, известный актер и активист, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой не баллотироваться на второй срок. Актер, организовавший сбор средств на сумму 28 миллионов долларов, выразил свои опасения в статье The New York Times.