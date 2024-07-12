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Народный вердикт: сколько американцев не хотят видеть Байдена в президентской гонке

Опросы указывают: Байден теряет поддержку собственной партии

сегодня, 10:46
Автор:
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Черновалова Кристина
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По последним данным опроса, проведённого ABC News/Washington Post/Ipsos, большинство американцев не хотят, чтобы Джо Байден снова баллотировался в президенты. Эта информация появилась после неудачного выступления Байдена в дебатах против бывшего президента Дональда Трампа, который тоже может снова побороться за президентство.

Народный вердикт: сколько американцев не хотят видеть Байдена в президентской гонке

Байден теряет поддержку собственной партии

Из опроса стало известно, что на Байдена оказывается всё больше давления. После того как сенатор-демократ Питер Уэлч призвал Байдена уйти в отставку, начались разговоры о том, что его место может занять вице-президент Камала Харрис. Если Харрис решит баллотироваться, она уже ведёт по поддержке среди избирателей: 49% против 46% у Трампа.

Согласно опросу, 67% людей считают, что Байден должен уступить место другому кандидату, а 30% думают, что он должен продолжать участвовать в гонке. Ещё 3% не смогли ответить на этот вопрос.  

Даже среди демократов и независимых, которые склоняются к демократам, 62% говорят, что Байден должен уйти. Из тех, кто раньше готов был голосовать за него, теперь 54% тоже считают, что ему пора уступить место.

У Трампа ситуация немного лучше, но тоже не идеальна: 50% опрошенных хотят, чтобы он ушёл с выборов, 47% считают, что он должен продолжать, и 3% пропустили этот вопрос.

Ранее “Комментарии” писали, что Джордж Клуни, известный актер и активист, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой не баллотироваться на второй срок. Актер, организовавший сбор средств на сумму 28 миллионов долларов, выразил свои опасения в статье The New York Times.



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Источник: https://www.newsweek.com/americans-want-joe-biden-gone-poll-kamala-harris-beats-donald-trump-1923765
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