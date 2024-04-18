Наша Марьяна просто бусинка по сравнению с Тейлор Грин. Чем республиканка возмутила украинцев

Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен из Джорджии, просит внести поправки в законопроект о помощи Украине.

Тейлор Грин

"Они максимально безумны, что свидетельствует либо о ее неадекватном состоянии, либо о том, что Марджори циничное "политическое существо", которое over-the-top хочет заблокировать помощь Украине",

— подчеркнул бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

На самом деле, поправок много, и они максимально бессмысленны.

К примеру, Марджори Тейлор Грин предлагает, чтобы Украине не давали деньги, пока она не проведет выборы, которые должны быть свободными и справедливыми.

Кроме того, Грин считает, что средства, которые выделят Украине, не могут быть использованы до тех пор, пока Украина не закроет все "биолаборатории" и не предоставит все данные о таких лабораториях правительства Соединенных Штатов.

И как вишенка на тортике поправка о том, что любой член Конгресса, проголосующий за этот закон, обязан вступить в украинскую армию.

Ну вот. А вы все Марьяна, Марьяна! так она бусинка",

– отметил Чумак.

При этом нардеп Ярослав Железняк отметил, что поправки Грин вряд ли получат поддержку среди ее коллег, поскольку слишком экстраординарны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что республиканцы внесли максимально бессмысленные поправки в законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине.

При этом известно, что законопроект планируется рассмотреть 20 апреля. Как отмечают украинские эксперты, шансы на то, что американцы таки поддержат выделение помощи Украине, высоки. При этом есть мнение, что именно ВСУ заставили американцы шевелиться в вопросе выделения помощи, нанося удары по российским НПЗ.