Нашли "дыру" в лотерее: как пенсионеры обошли систему и заработали 26 млн долларов, не нарушая закона

Большинство людей считают лотерею игрой на чистую удачу. Однако для американца Джерри Селби купоны оказались лишь математической задачей. Вместе с женой Мардж он нашел особенность в правилах и легально превратил лотерею в прибыльный бизнес.

Пенсионеры изучают лотерейные билеты (иллюстративное фото) / Фото: сгенерировано ИИ

Математическая лазейка на миллионы

В 2003 году Джерри Селби из Мичигана, имеющий бакалаврскую степень по математике, обратил внимание на новую лотерею под названием Michigan Winfall. Изучение ее правил заняло у него всего несколько минут, чтобы заметить уникальную механику под названием roll-down.

Когда джекпот достигал порога в 5 миллионов долларов и его никто не забирал, призовой фонд распределялся между угадавшими меньшее число чисел. Джерри рассчитал, что покупая билеты на 1100 долларов во время таких розыгрышей, он математически получает около 1900 долларов за малые комбинации.

Проверив теорию, Джерри и Мардж создали компанию GS Investment Strategies, привлекая родственников и друзей. Масштабы поражали: во время розыгрышей в Массачусетсе синдикат покупал сотни тысяч билетов за раз. За 9 лет группа получила более 26 миллионов долларов валового выигрыша, а чистая прибыль до уплаты налогов составила почти 8 миллионов.

Официальная проверка и экранизация истории

После публикаций в издании The Boston Globe деятельностью синдиката заинтересовался генеральный инспектор штата Массачусетс. Однако проверка подтвердила: Селби и их партнеры не нарушали законы, не подделывали билеты и получали прибыль абсолютно легально, используя математическую неэффективность правил.

Этот случай всколыхнул мир, а в 2022 году киностудия Paramount выпустила фильм "Джерри и Мардж играют по-крупному" (Jerry & Marge Go Large) с Брайаном Крэнстоном и Аннетт Беннинг в главных ролях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, почему жители американского города охотятся за тайным победителем лотереи.



