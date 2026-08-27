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«Наслаждайтесь»: Трамп разорвал бизнес-отношения с очередным государством

Новый уровень торгового конфликта: Дональд Трамп перечеркнул канадское название озера и подписал его «Америка»

27 августа 2026, 17:04
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Недилько Ксения

Глава Белого дома Дональд Трамп символически сменил название известного пограничного озера на географической карте. На фоне серьезного обострения экономических отношений между Вашингтоном и Оттавой американский лидер демонстративно перечеркнул прежний топоним и оставил новую надпись.

«Наслаждайтесь»: Трамп разорвал бизнес-отношения с очередным государством

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом действующий президент США сообщил в своей социальной сети Truth Social и подтвердил в ходе публичного выступления.

"Озера Онтарио больше нет, теперь это озеро Америка", — констатировал республиканец перед журналистами. Демонстрируя обновленную карту, руководитель Соединенных Штатов лаконично обратился к собравшимся: "Всем большое спасибо. Наслаждайтесь".

«Наслаждайтесь»: Трамп разорвал бизнес-отношения с очередным государством - фото 2

Эскалация дошла до такого предела после того, как соседям по континенту не удалось добиться компромисса за столом переговоров. США и Канада так и не заключили новое торговое соглашение, что фактически дало старт очередному витку экономического противостояния.

Президент США ясно дал понять, что этот шаг является прямым ответом на провал финансовых договоренностей.

"Союзное государство серьезно рассматривает возможность смены названия озера Онтарио на озеро Америка, – объяснял Трамп логику своих действий в соцсети, – поскольку мы больше не планируем вести активные деловые отношения с провинцией Онтарио (Канада)".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Канада отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который предложил рассмотреть возможность переименования озера Онтарио в "озеро Америка". Оттава дала понять, что не намерена поддерживать эту идею.

Министерство промышленности Канады Мелани Жоли заявило журналистам 25 августа, что для канадской стороны название водоема останется неизменным. "Мы всегда будем называть его озером Онтарио", — сказала Жоли реагируя на предложение Трампа .



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