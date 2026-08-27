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«Насолоджуйтесь»: Трамп розірвав бізнес-відносини з черговою державою

Новий рівень торгового конфлікту: Дональд Трамп перекреслив канадську назву озера та підписав його «Америка»

27 серпня 2026, 17:04
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Недилько Ксения

Глава Білого дому Дональд Трамп символічно змінив назву відомого прикордонного озера на географічній карті. На тлі серйозного загострення економічних відносин між Вашингтоном та Оттавою американський лідер демонстративно перекреслив колишній топонім і залишив новий напис.

«Насолоджуйтесь»: Трамп розірвав бізнес-відносини з черговою державою

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Про це чинний президент США повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social та підтвердив під час публічного виступу.

"Озера Онтаріо більше немає, тепер це озеро Америка", — констатував республіканець перед журналістами. Демонструючи оновлену карту, керівник Сполучених Штатів лаконічно звернувся до присутніх: "Всім велике спасибі. Насолоджуйтесь".

«Насолоджуйтесь»: Трамп розірвав бізнес-відносини з черговою державою - фото 2

Ескалація дійшла до такої межі після того, як сусідам по континенту не вдалося досягти компромісу за столом переговорів. США та Канада так і не уклали нову торговельну угоду, що фактично дало старт черговому витку економічного протистояння.

Президент США чітко дав зрозуміти, що цей крок є прямою відповіддю на провал фінансових домовленостей.

"Союзна держава серйозно розглядає можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, — пояснював Трамп логіку своїх дій у соцмережі, — оскільки ми більше не плануємо вести активні ділові відносини з провінцією Онтаріо (Канада)".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Канада відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа, який запропонував розглянути можливість перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка". Оттава дала зрозуміти, що не має наміру підтримувати цю ідею.

Міністерка промисловості Канади Мелані Жолі заявила журналістам 25 серпня, що для канадської сторони назва водойми залишиться незмінною. "Ми завжди будемо називати його озером Онтаріо", — сказала Жолі реагуючи на пропозицію Трампа.



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