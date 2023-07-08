НАТО – нет, гарантии безопасности – да: Байден снял интригу в отношении Украины

Пока на территории Украины продолжается полномасштабная война Киев не готов к полноправному вступлению в НАТО. Предметно можно будет обсуждать этот вопрос только после того, как наступит мир. Пока же США могут от себя предоставить Украине гарантии безопасности, по типу тех, что уже предоставили Израилю. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент США Джо Байден сделал в интервью телеканалу "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США признал, что внутри НАТО до сих пор нет четкого консенсуса относительно вопроса о членстве Украины в Альянсе.

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При этом глава Белого дома высказал мнение, что сегодня Украина действительно не может присоединиться к НАТО, ведь страна в войне.

"Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю", — заявил американский лидер.

Он заверил, что союзники и дальше будут вместе с Украиной, украинские войска будут получать все необходимое вооружение, пока российская агрессия не будет остановлена.

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