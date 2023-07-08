logo

BTC/USD

30287.87

ETH/USD

1865.95

LTC/USD

97.77

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США НАТО – нет, гарантии безопасности – да: Байден снял интригу в отношении Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

НАТО – нет, гарантии безопасности – да: Байден снял интригу в отношении Украины

Президент США подчеркнул, что к вопросу членства Украины в НАТО вернутся после установления мира

сегодня, 07:55 comments2531
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Пока на территории Украины продолжается полномасштабная война Киев не готов к полноправному вступлению в НАТО. Предметно можно будет обсуждать этот вопрос только после того, как наступит мир. Пока же США могут от себя предоставить Украине гарантии безопасности, по типу тех, что уже предоставили Израилю. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент США Джо Байден сделал в интервью телеканалу "CNN".

НАТО – нет, гарантии безопасности – да: Байден снял интригу в отношении Украины

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Президент США признал, что внутри НАТО до сих пор нет четкого консенсуса относительно вопроса о членстве Украины в Альянсе. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


При этом глава Белого дома высказал мнение, что сегодня Украина действительно не может присоединиться к НАТО, ведь страна в войне.

"Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю", — заявил американский лидер.

Он заверил, что союзники и дальше будут вместе с Украиной, украинские войска будут получать все необходимое вооружение, пока российская агрессия не будет остановлена.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля не получит официальное приглашение в Альянс. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, который начал зарубежное турне с целью получения заверений от ряда стран в поддержке евроатлантических устремлений Украины (Болгария стала 22-й такой страной), государства, который до сих пор не определились со своей позицией, смотрят в сторону США, ожидая ясную позицию и сигнал из Вашингтона. Может ли это как-то повлиять на ситуацию? Что, скорее всего, получит Украина по результатам вильнюсского саммита? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/videos/world/2023/07/07/fareed-joe-biden-ukraine-nato-gps-sot-vpx.cnn
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!