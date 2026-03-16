Главная Новости Мир США НАТО ждет "очень плохое будущее": Трамп поставил Альянсу жесткий ультиматум
НАТО ждет "очень плохое будущее": Трамп поставил Альянсу жесткий ультиматум

Дональд Трамп говорит, что США в свое время помогли ЕС с Украиной, теперь Европа должна помочь США в вопросе с Ираном

16 марта 2026, 06:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если Альянс откажется помочь Вашингтону убрать угрозу для прохода судов в Ормузском проливе. Об этом глава Белого дома сказал в интервью Financial Times.

"Если ответа не будет или если он будет негативным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", – заявил Дональд Трамп.

При этом он привел для сравнения ситуацию с помощью Украине. По словам Трампа, США не должны были помогать странам ЕС с Украиной, ведь Украина находится за тысячи миль от США, но Вашингтон помог европейцам. 

"Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом", – отметил Трамп.

По его словам, Европа и Китай получают значительную часть своей нефти через Ормузский пролив, поэтому должны присоединиться к поддержанию "порядка", ведь сами являются бенефициарами этого ключевого пути.

"Вполне логично, что те, кто получает выгоду от пролива, помогут обеспечить, чтобы там ничего плохого не случилось", – заявил американский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен, однако страна по-прежнему способна проводить точечные атаки против судоходства. В связи с этим Вашингтон призывает мировых лидеров присоединиться к совместной защите стратегически важного морского маршрута – Ормузский пролив. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп обратился к ряду ключевых союзников и партнеров: к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.




Источник: https://www.ft.com/content/1ca6d121-760b-4ec5-b6ad-514fdaa94873
