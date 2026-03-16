НАТО ждет "очень плохое будущее": Трамп поставил Альянсу жесткий ультиматум

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если Альянс откажется помочь Вашингтону убрать угрозу для прохода судов в Ормузском проливе. Об этом глава Белого дома сказал в интервью Financial Times.
При этом он привел для сравнения ситуацию с помощью Украине. По словам Трампа, США не должны были помогать странам ЕС с Украиной, ведь Украина находится за тысячи миль от США, но Вашингтон помог европейцам.
По его словам, Европа и Китай получают значительную часть своей нефти через Ормузский пролив, поэтому должны присоединиться к поддержанию "порядка", ведь сами являются бенефициарами этого ключевого пути.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен, однако страна по-прежнему способна проводить точечные атаки против судоходства. В связи с этим Вашингтон призывает мировых лидеров присоединиться к совместной защите стратегически важного морского маршрута – Ормузский пролив. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп обратился к ряду ключевых союзников и партнеров: к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.