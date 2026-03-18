Назревает новая война: кто обещает «неприступное сопротивление» в случае агрессии США
Назревает новая война: кто обещает «неприступное сопротивление» в случае агрессии США

«Жестокая экономическая война»: кубинский лидер ответил на ультиматумы Белого дома по поводу своей отставки

18 марта 2026, 09:43
Недилько Ксения

На фоне энергетического кризиса и ужесточения санкций президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов. Глава островного государства убежден, что Вашингтон ежедневно давит на Гавану, имея целью установление контроля над территорией и недрами страны.

Назревает новая война: кто обещает «неприступное сопротивление» в случае агрессии США

Президент Куби Мигель Диас-Канель

По словам Диас-Канеля, нынешняя стратегия США — это "свирепая экономическая война, примененная как коллективное наказание против всего народа". Он подчеркнул, что в любых обстоятельствах страна не капитулирует: "перед лицом худшего сценария у Кубы есть только одна уверенность: любой внешний агрессор натолкнется на неприступное сопротивление".

Ситуация обострилась после ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро, являвшегося ключевым поставщиком нефти на остров. Это привело к масштабному блекауту на Кубе. Параллельно Дональд Трамп публично подразумевает возможность силового вмешательства, заявив, что ему может выпасть "честь взять Кубу".

По данным издания The New York Times, администрация Трампа сейчас активно добивается отставки Диас-Канеля, которого считают поклонником жесткой антиамериканской линии. Несмотря на дипломатическую изоляцию и отсутствие электроэнергии, кубинское руководство демонстрирует готовность к прямому противостоянию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Республика Куба оказалась в состоянии полного энергетического коллапса. Впервые в истории страны зафиксирован тотальный блекаут, ставший следствием критической нехватки нефти и усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.



