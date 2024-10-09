Названы условия, при которых отказ Байдена ехать на Рамштайн не станет трагедией

То, что президент США Джозеф Байден отложил визит в Германию – не станет само по себе проблемой, если и встреча в формате Рамштайн также будет перенесена, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Джо Байден

По его словам, причина, конечно, для украинцев может показаться недостаточно убедительной, но к приближению ураганов в США относятся психологически примерно так, как украинцы сейчас к летящим на их головы ракетам.

"Так что пожелаем партнерам преодолеть эту стихийную беду с наименьшими жертвами и потерями и не забывать, что самые большие "ураганы" — региональные войны в Европе и на Ближнем Востоке, могут пронестись так, что по своим последствиям накроют и тех, кто по ту сторону Атлантики еще больше, чем любые "милтоны", — отметил Чалый в Фейсбуке.

В свою очередь политолог Алексей Копытько добавил, что ураган – очень полезное явление.

"Он всегда приходит вовремя. Особенно когда ничего сказать или не хочется что-то делать (как две недели назад в Вашингтоне). Возможный перенос Рамштайна (если на пару дней и в Брюссель) – это не трагедия. Главное – наполнение", – говорит политолог.

По его словам, если что-то готовится по отношению к НАТО, как обещают вашингтонские "боевые листки", то логичнее обозначить это в штаб-квартире НАТО.

"Если же ничего внятного партнеры не согласовали, то в Брюсселе это будет еще нагляднее. Первый вызов для Рютте", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отменили визит в Германию, где 12 октября должно состояться заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров стран. Причиной такого решения назвали ураган, грозящий Соединенным Штатам.



