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Названы условия, при которых отказ Байдена ехать на Рамштайн не станет трагедией

Если заседания группы «Рамштайн» перенесут на несколько дней, чтобы дождаться Байдена, это будет вполне приемлемо для Украины

сегодня, 10:40
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Ткачик Олеся

То, что президент США Джозеф Байден отложил визит в Германию – не станет само по себе проблемой, если и встреча в формате Рамштайн также будет перенесена, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Названы условия, при которых отказ Байдена ехать на Рамштайн не станет трагедией

Джо Байден

По его словам, причина, конечно, для украинцев может показаться недостаточно убедительной, но к приближению ураганов в США относятся психологически примерно так, как украинцы сейчас к летящим на их головы ракетам.

"Так что пожелаем партнерам преодолеть эту стихийную беду с наименьшими жертвами и потерями и не забывать, что самые большие "ураганы" — региональные войны в Европе и на Ближнем Востоке, могут пронестись так, что по своим последствиям накроют и тех, кто по ту сторону Атлантики еще больше, чем любые "милтоны", — отметил Чалый в Фейсбуке.

В свою очередь политолог Алексей Копытько добавил, что ураган – очень полезное явление.

"Он всегда приходит вовремя. Особенно когда ничего сказать или не хочется что-то делать (как две недели назад в Вашингтоне). Возможный перенос Рамштайна (если на пару дней и в Брюссель) – это не трагедия. Главное – наполнение", – говорит политолог.

По его словам, если что-то готовится по отношению к НАТО, как обещают вашингтонские "боевые листки", то логичнее обозначить это в штаб-квартире НАТО.

"Если же ничего внятного партнеры не согласовали, то в Брюсселе это будет еще нагляднее. Первый вызов для Рютте", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отменили визит в Германию, где 12 октября должно состояться заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров стран. Причиной такого решения назвали ураган, грозящий Соединенным Штатам.




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