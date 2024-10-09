Названы условия, при которых отказ Байдена ехать на Рамштайн не станет трагедией

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Ткачик Олеся
То, что президент США Джозеф Байден отложил визит в Германию – не станет само по себе проблемой, если и встреча в формате Рамштайн также будет перенесена, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Джо Байден
По его словам, причина, конечно, для украинцев может показаться недостаточно убедительной, но к приближению ураганов в США относятся психологически примерно так, как украинцы сейчас к летящим на их головы ракетам.
В свою очередь политолог Алексей Копытько добавил, что ураган – очень полезное явление.
По его словам, если что-то готовится по отношению к НАТО, как обещают вашингтонские "боевые листки", то логичнее обозначить это в штаб-квартире НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отменили визит в Германию, где 12 октября должно состояться заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров стран. Причиной такого решения назвали ураган, грозящий Соединенным Штатам.
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