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Не Байден и не Трамп. Маск рассказал за кого будет голосовать на следующих выборах президента США

Самый богатый человек мира, владелец Tesla и Twitter, указал за кого, вероятно, будет голосовать на президентских выборах США.

26 ноября 2022, 23:10
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Автор:

Slava Kot

Илон Маск начинает вмешиваться в политику США и заявил, кого поддержит на следующих выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Илона Маска.

Не Байден и не Трамп. Маск рассказал за кого будет голосовать на следующих выборах президента США

Илон Маск. Фото из открытых источников

В своей социальной сети Twitter Илон Маск рассказал, что разочарован от президентства Джо Байдена.

"Я предпочитаю на президентских выборах 2024 года – кто-то с умом и центристскими взглядами. Я надеялся, что это будет администрация Байдена, но пока разочарован", — написал Маск в Twitter.

После этого у Илона Маска спросили, поддерживает ли он республиканца Рона ДеСантиса, ведь у демократов миллиардер не нашел достойного кандидата. На это владелец Tesla утвердительно ответил – "да!".

Маск напомнил, что был поклонником Обамы, а на прошлых выборах отдал свой голос за Байдена, а не Трампа.

Рон ДеСантис победил на недавних выборах на должность губернатора Флориды. Республиканец является главным конкурентом Дональда Трампа, во внутренней борьбе в партии за выдвижение кандидатуры на выборы президента США в 2024 году.

ДеСантис пошутил о поддержке от Илона Маска и заявил, что "рад принять поддержку от афроамериканца". Напомним, что Илон Маск родился в ЮАР, а затем переехал в США.

Не Байден и не Трамп. Маск рассказал за кого будет голосовать на следующих выборах президента США - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа. Страницу 45-го президента США заблокировали из-за возможного разжигания вражды в стране. Именно в тот период произошло нападение на Капитолий.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск потерял треть доходов с начала 2022 года. Эта сумма отвечает более чем за 40% ВВП Украины за 2021 год.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1596322719372480513
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