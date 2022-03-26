"Не добьется своих целей": Байден заявил, что Путин не должен оставаться у власти



















Сегодня, 26 марта, президент США Джо Байден выступил в Варшаве (Польша) и высказался о войне, которую Российская Федерация развязала на территории Украины.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Глава Белого дома выразил свою поддержку украинцам и отметил, что в этой битве США будут с ними. Он восхищен тем, как наш народ борется за свою свободу и независимость, подчеркнув, что единство украинцев всегда будет сильнее, чем замысли жестокого диктатора.

"Диктатор, который стремится восстановить давно ушедшую империю, не добьется своих целей, потому что люди не хотят жить в его мире. Свободные люди этого никогда не поддержат", — отметил в своей речи Джо Байден.

Американский президент подчеркнул, что Владимир Путин не должен оставаться у власти. По его словам, утверждения президента России о "денацификации" — ложь, а глава нашего государства Владимир Зеленский избран демократическим путем.

Напомним, что президент США Джо Байден после участия в ряде саммитов, прошедших в Брюсселе, прибыл в Польшу. Там он в пятницу, 25 марта, встретился с американскими военными в Жешуве. А в субботу, 26 марта, встретился с представителями властей Польши и украинскими беженцами. Эксперты рассказали, какие выводы можно сделать из заявлений, что уже прозвучали? Какие ожидания от этого визита?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что рейтинг одобрения Джо Байдена в США упал до рекордного минимума в 40%. Его действия не одобряют 54% американцев. Об этом свидетельствует свежий опрос Reuters/Ipsos. Может ли Байден пойти на более жесткие действия касательно российской агрессии – если не ради Украины, то хотя бы ради престижа США?

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