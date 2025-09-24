"Не нойте": у Трампа похвалили Сикорского за ультиматум Путину

Специальный представитель США Кит Келлог высоко оценил заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, резко обратившегося в Москву в связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства стран НАТО. Об этом сообщает DW.

Кит Келлог. Фото: 24 Канал

В частном разговоре с президентом Финляндии Александером Стуббом, состоявшейся в кулуарах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Келлог прокомментировал недавнее выступление Сикорского:

"То, что сказал вчера Сикорский, было действительно хорошо", — отметил спецпредставитель президента США.

Радослав Сикорский выступил на срочном заседании Совета безопасности ООН, созванном Эстонией после того, как три российских истребителя МиГ-31 незаконно вошли в воздушное пространство страны.

В своей речи польский министр не сдерживался в формулировках, прямо обратившись к Кремлю:

"У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или самолет вторгнутся в наше пространство без разрешения — намеренно или случайно — и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда и не нойте", — заявил Сикорский.

Его заявление прозвучало на фоне увеличения напряжения в регионе. В частности, в ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. В ответ польские военные подняли истребители и закрыли несколько аэропортов. После успешной операции по уничтожению целей премьер-министр Дональд Туск заверил, что страна будет решительно защищать свое небо и не будет сомневаться применить силу против нарушителей.

