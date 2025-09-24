logo_ukra

BTC/USD

113049

ETH/USD

4182.29

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США "Не нийте": у Трампа похвалили Сікорського за ультиматум Путіну
commentss НОВИНИ Всі новини

"Не нийте": у Трампа похвалили Сікорського за ультиматум Путіну

Спеціальний представник США Кіт Келлог позитивно відреагував на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який порадив Росії "не нити" в разі, якщо її літаки будуть збиті в повітряному просторі країн НАТО.

24 вересня 2025, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Спеціальний представник США Кіт Келлог високо оцінив заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який різко звернувся до Москви у зв’язку з неодноразовими порушеннями повітряного простору країн НАТО. Про це повідомляє DW.

"Не нийте": у Трампа похвалили Сікорського за ультиматум Путіну

Кіт Келлог. Фото: 24 Канал

У приватній розмові з президентом Фінляндії Александером Стуббом, яка відбулася в кулуарах 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Келлог прокоментував недавній виступ Сікорського:

"Те, що сказав учора Сікорський, було справді добре", — зазначив спецпредставник президента США. 

Радослав Сікорський виступив на терміновому засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією після того, як три російські винищувачі МіГ-31 незаконно увійшли в повітряний простір країни.

У своїй промові польський міністр не стримувався у формулюваннях, прямо звернувшись до Кремля:

"У мене до російського уряду лише одне прохання: якщо ще одна ракета або літак вторгнуться в наш простір без дозволу — навмисно чи випадково — і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приїжджайте сюди й не нийте", — заявив Сікорський. 

Його заява прозвучала на тлі зростання напруги у регіоні. Зокрема, у ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. У відповідь польські військові підняли винищувачі та тимчасово закрили кілька аеропортів. Після успішної операції зі знищення цілей прем’єр-міністр Дональд Туск запевнив, що країна буде рішуче захищати своє небо і не вагатиметься застосувати силу проти порушників.

Як вже писали "Коментарі", глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прокоментував нові заяви Дональда Трампа, який висловив здивування через те, що деякі європейські країни, зокрема Угорщина, продовжують закуповувати російські енергоносії.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини