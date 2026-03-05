Не пару недель: до какого месяца США планируют войну с Ираном

Военное руководство США готовится к затяжному противостоянию с Ираном, которое может продлиться ещё несколько месяцев. При этом администрация президента Дональд Трамп, по данным источников, не была полностью готова к масштабам конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированных собеседников.

Операция США и Израиля в Иране

Как отмечает издание, Центральное командование США (CENTCOM) обратилось в Пентагон с просьбой срочно направить дополнительных офицеров военной разведки в штаб-квартиру командования в Тампа. Их задача – обеспечить поддержку операций против Ирана как минимум на ближайшие 100 дней, а возможно и до сентября.

Источники отмечают, что спешная мобилизация кадров и ресурсов выглядит необычно для американских военных операций, которые обычно планируются задолго до начала боевых действий. Это может свидетельствовать о том, что в Вашингтоне недооценили масштабы последствий войны, начатой совместно с Израилем.

Бывший американский дипломат Джеральд Файерштейн заявил, что происходящее напоминает импровизацию. По его словам, создаётся впечатление, будто решение о начале войны было принято внезапно и без полной оценки рисков.

Тем временем Пентагон усиливает систему обороны в регионе. Военные пытаются перебросить дополнительные комплексы противовоздушной обороны, в том числе более компактные и дешёвые системы борьбы с беспилотниками.

Особую тревогу вызывает угроза ударных дронов типа Shahed. Один из таких аппаратов, относительно дешёвый и способный летать ниже радаров, ранее стал причиной гибели американских военнослужащих. Сейчас США вынуждены использовать дорогостоящие ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы перехватывать беспилотники, цена которых в разы ниже.

По словам источников, часть американских беспилотных систем, которые могли бы стать ответом на такую угрозу, до сих пор не применялась в боевых условиях, поскольку армия США ранее не сталкивалась с подобной масштабной атакой дронов.

