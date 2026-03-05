logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.72

EUR/UAH

50.83

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Не пару недель: до какого месяца США планируют войну с Ираном
commentss НОВОСТИ Все новости

Не пару недель: до какого месяца США планируют войну с Ираном

Пентагон срочно перебрасывает разведчиков и системы ПВО, а эксперты говорят о спонтанном решении начать конфликт

5 марта 2026, 08:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Военное руководство США готовится к затяжному противостоянию с Ираном, которое может продлиться ещё несколько месяцев. При этом администрация президента Дональд Трамп, по данным источников, не была полностью готова к масштабам конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированных собеседников.

Не пару недель: до какого месяца США планируют войну с Ираном

Операция США и Израиля в Иране

Как отмечает издание, Центральное командование США (CENTCOM) обратилось в Пентагон с просьбой срочно направить дополнительных офицеров военной разведки в штаб-квартиру командования в Тампа. Их задача – обеспечить поддержку операций против Ирана как минимум на ближайшие 100 дней, а возможно и до сентября.

Источники отмечают, что спешная мобилизация кадров и ресурсов выглядит необычно для американских военных операций, которые обычно планируются задолго до начала боевых действий. Это может свидетельствовать о том, что в Вашингтоне недооценили масштабы последствий войны, начатой совместно с Израилем.

Бывший американский дипломат Джеральд Файерштейн заявил, что происходящее напоминает импровизацию. По его словам, создаётся впечатление, будто решение о начале войны было принято внезапно и без полной оценки рисков.

Тем временем Пентагон усиливает систему обороны в регионе. Военные пытаются перебросить дополнительные комплексы противовоздушной обороны, в том числе более компактные и дешёвые системы борьбы с беспилотниками.

Особую тревогу вызывает угроза ударных дронов типа Shahed. Один из таких аппаратов, относительно дешёвый и способный летать ниже радаров, ранее стал причиной гибели американских военнослужащих. Сейчас США вынуждены использовать дорогостоящие ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы перехватывать беспилотники, цена которых в разы ниже.

По словам источников, часть американских беспилотных систем, которые могли бы стать ответом на такую угрозу, до сих пор не применялась в боевых условиях, поскольку армия США ранее не сталкивалась с подобной масштабной атакой дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в окружении президента США Дональда Трампа усиливаются опасения относительно дальнейшего развития военной кампании против Ирана. Часть советников считает, что операцию необходимо завершить как можно быстрее, чтобы Вашингтон не оказался втянутым в затяжной и непредсказуемый конфликт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники среди представителей американской администрации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2026/03/04/evacuation-middle-east-iran-war-00812898
Теги:

Новости

Все новости