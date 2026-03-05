Не кілька тижнів: до якого місяця США планують війну з Іраном

Військове керівництво США готується до затяжного протистояння з Іраном, яке може тривати ще кілька місяців. При цьому адміністрація президента Дональд Трамп, за даними джерел, не була повністю готова до масштабів конфлікту. Про це повідомляє Politico із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

Як зазначає видання, Центральне командування США (CENTCOM) звернулося до Пентагона з проханням терміново направити додаткових офіцерів військової розвідки до штаб-квартири командування до Тампи. Їхнє завдання – забезпечити підтримку операцій проти Ірану як мінімум на найближчі 100 днів, а можливо, й до вересня.

Джерела відзначають, що швидка мобілізація кадрів і ресурсів виглядає незвичайно для американських військових операцій, які зазвичай плануються задовго до початку бойових дій. Це може свідчити, що у Вашингтоні недооцінили масштаби наслідків війни, розпочатої спільно з Ізраїлем.

Колишній американський дипломат Джеральд Файєрштейн заявив, що те, що відбувається, нагадує імпровізацію. За його словами, складається враження, ніби рішення про початок війни було ухвалене раптово та без повної оцінки ризиків.

Тим часом Пентагон посилює систему оборони у регіоні. Військові намагаються перекинути додаткові комплекси протиповітряної оборони, у тому числі компактніші та дешевші системи боротьби з безпілотниками.

Особливу тривогу викликає загроза ударних дронів типу Shahed. Один з таких апаратів, відносно дешевий і здатний літати нижче за радари, раніше став причиною загибелі американських військовослужбовців. Зараз США змушені використовувати дорогі ракети вартістю мільйони доларів, щоб перехоплювати безпілотники, ціна яких у рази нижча.

За словами джерел, частина американських безпілотних систем, які могли б стати відповіддю на таку загрозу, досі не застосовувалася в бойових умовах, оскільки армія США раніше не стикалася з масштабною атакою дронів.

