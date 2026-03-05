В Белом доме растет паника из-за кампании против Ирана: к чему призывают Трампа

В окружении президента США Дональда Трампа усиливаются опасения относительно дальнейшего развития военной кампании против Ирана. Часть советников считает, что операцию необходимо завершить как можно быстрее, чтобы Вашингтон не оказался втянутым в затяжной и непредсказуемый конфликт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники среди представителей американской администрации.

По данным собеседников телеканала, уже через несколько дней после начала операции в президентской команде возникли серьезные сомнения относительно ее перспектив. Некоторые помощники предупреждают, что конфликт может перерасти в долгую войну без четко определённых целей и ощутимых политических дивидендов.

Критики продолжения кампании указывают на возможные новые военные потери США, а также на экономические последствия. Эскалация на Ближнем Востоке уже спровоцировала колебания на фондовых рынках и рост цен на энергоресурсы, что может негативно сказаться на настроениях американских избирателей.

Кроме того, внутри администрации обсуждается проблема коммуникации: власти США пока не смогли убедительно объяснить обществу причины начала операции и ее конечные цели.

Один из источников назвал продолжение войны "политическим риском без всяких оговорок" и признал, что многие в Белом доме лишь надеются, что ситуация не выйдет из-под контроля.

При этом первые успехи операции, в частности, ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и удары по ключевым объектам – укрепили уверенность Трампа в том, что общественность поддержит дальнейшие действия.

Тем не менее часть советников пытается убедить президента ускорить выполнение поставленных задач и как можно скорее объявить о победе. Тем более что первые опросы показывают слабую поддержку войны среди американцев, а сама операция уже вызвала раскол внутри движения MAGA, которое традиционно выступало против внешних военных интервенций США.

