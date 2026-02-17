logo

Не показывайте это Трампу: Зеленский возглавил рейтинг доверия лидеров стран в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Не показывайте это Трампу: Зеленский возглавил рейтинг доверия лидеров стран в США

Владимир Зеленский стал популярнейшим иностранным лидером среди американцев.

17 февраля 2026, 08:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский стал иностранным лидером с самым высоким уровнем доверия среди американцев. Кроме того, украинский лидер в рейтинге значительно опережает президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные исследования международной социологической компании YouGov.

Не показывайте это Трампу: Зеленский возглавил рейтинг доверия лидеров стран в США

Зеленский возглавил рейтинг доверия среди американцев

По результатам опроса Зеленский получил общий уровень одобрения от американцев на уровне 42%. 22% респондентов оценили его деятельность "очень положительно", еще 20% выбрали вариант "скорее положительно". Чистый рейтинг доверия Зеленского в США составляет +14%, что дало украинскому лидеру первое место среди международных политиков.

Самый высокий уровень симпатии к президенту Украины демонстрируют американцы старше 65 лет. В этой группе положительный баланс достигает +26%. Также более благосклонно к нему относятся граждане с высшим образованием. Что касается политического распределения, то среди демократов положительный баланс составляет +54%, среди независимых избирателей – +10%, в то время как среди республиканцев фиксируется отрицательный показатель в минус 20%.

Второе место в рейтинге доверия среди американцев занял премьер-министр Канады Марк Карни с чистым рейтингом +6%. Далее следует президент Мексики Клаудия Шейнбаум с показателем +5%. В пятерку также вошли король Великобритании Чарльз ІІІ и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, имеющие рейтинг доверия по +3% каждый. В общей сложности только семеро мировых лидеров имеют положительный баланс доверия среди американцев.

Не показывайте это Трампу: Зеленский возглавил рейтинг доверия лидеров стран в США - фото 2

Рейтинг доверия американцев к иностранным лидерам

Президент США Дональд Трамп получил отрицательный чистый рейтинг минус 16%, что ниже чем у белорусского диктатора Александра Лукашенко – минус 15%. Несмотря на поддержку среди республиканцев, среди демократов и независимых, его показатели остаются крайне низкими.

Худший результат в опросе среди американцев продемонстрировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – минус 73%, почти на одном уровне с российским диктатором Владимиром Путиным у которого показатель – минус 72%. Высокий отрицательный баланс также имеют Николас Мадуро – минус 53%, Си Цзиньпин – минус 44% и Али Хаменеи – минус 29%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что назвали худшего президента США в истории.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о трех шагах Трампа, которые могут закончить войну в Украине.



Источник: https://d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net/documents/Views_on_Foreign_Leaders_poll_results.pdf
