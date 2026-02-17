Не показывайте это Трампу: Зеленский возглавил рейтинг доверия лидеров стран в США

Президент Украины Владимир Зеленский стал иностранным лидером с самым высоким уровнем доверия среди американцев. Кроме того, украинский лидер в рейтинге значительно опережает президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные исследования международной социологической компании YouGov.

Зеленский возглавил рейтинг доверия среди американцев

По результатам опроса Зеленский получил общий уровень одобрения от американцев на уровне 42%. 22% респондентов оценили его деятельность "очень положительно", еще 20% выбрали вариант "скорее положительно". Чистый рейтинг доверия Зеленского в США составляет +14%, что дало украинскому лидеру первое место среди международных политиков.

Самый высокий уровень симпатии к президенту Украины демонстрируют американцы старше 65 лет. В этой группе положительный баланс достигает +26%. Также более благосклонно к нему относятся граждане с высшим образованием. Что касается политического распределения, то среди демократов положительный баланс составляет +54%, среди независимых избирателей – +10%, в то время как среди республиканцев фиксируется отрицательный показатель в минус 20%.

Второе место в рейтинге доверия среди американцев занял премьер-министр Канады Марк Карни с чистым рейтингом +6%. Далее следует президент Мексики Клаудия Шейнбаум с показателем +5%. В пятерку также вошли король Великобритании Чарльз ІІІ и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, имеющие рейтинг доверия по +3% каждый. В общей сложности только семеро мировых лидеров имеют положительный баланс доверия среди американцев.

Рейтинг доверия американцев к иностранным лидерам

Президент США Дональд Трамп получил отрицательный чистый рейтинг минус 16%, что ниже чем у белорусского диктатора Александра Лукашенко – минус 15%. Несмотря на поддержку среди республиканцев, среди демократов и независимых, его показатели остаются крайне низкими.

Худший результат в опросе среди американцев продемонстрировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – минус 73%, почти на одном уровне с российским диктатором Владимиром Путиным у которого показатель – минус 72%. Высокий отрицательный баланс также имеют Николас Мадуро – минус 53%, Си Цзиньпин – минус 44% и Али Хаменеи – минус 29%.

