Трамп, Байден чи Обама: назвали найгіршого президента США в історії

Хто є найгіршим президентом США в історії? Відповідь на це запитання спробували дати користувачі популярної платформи Ranker, яка формує рейтинги на основі онлайн-голосування. За результатами опитування, станом на 2026 рік, перше місце в антирейтингу американських президентів посів Дональд Трамп.

Обама, Трамп та Байден. Фото: Bloomberg

Згідно з онлайн ресурсом Ranker, Дональда Трампа названо найгіршим президентом США. Його керування Сполученими Штатами супроводжувалося численними скандалами, зокрема через спекуляції найближчого президентського оточення, корупцію та згадки у справі Епштейна, де ім’я Трампа присутнє більше, ніж ім’я Гаррі Поттера в усіх семи книгах про юного чарівника. Трампу двічі оголошували імпічмент, а риторика й рішення часто викликали різкі обговорення як у США, так і за їх межами.

Друге місце в списку найгірших президентів, за версією Ranker, посів Джеймс Б'юкенен, якого історики часто звинувачують у нездатності запобігти розколу країни напередодні Громадянської війни. Третім став Ендрю Джексон, чия політика щодо корінних народів і досі викликає суперечки в США. До десятки також увійшли Джордж Буш, Барак Обама та Річард Ніксон, чию кар’єру зруйнував Вотергейтський скандал.

10 найгірших президентів США за версією Ranker:

1. Дональд Трамп

2. Джеймс Б'юкенен

3. Ендрю Джонсон

4. Річард Ніксон

5. Герберт Гувер

6. Джордж Буш

7. Ліндон Джонсон

8. Воррен Гардінг

9. Ендрю Джексон

10. Барак Обама

Білл Клінтон опинився на 13 місці, а Джо Байден на 14 позиції у рейтингу найгірших президентів США.

