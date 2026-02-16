Трамп, Байден чи Обама: назвали найгіршого президента США в історії

Рубрики
Хто є найгіршим президентом США в історії? Відповідь на це запитання спробували дати користувачі популярної платформи Ranker, яка формує рейтинги на основі онлайн-голосування. За результатами опитування, станом на 2026 рік, перше місце в антирейтингу американських президентів посів Дональд Трамп.
Обама, Трамп та Байден. Фото: Bloomberg
Згідно з онлайн ресурсом Ranker, Дональда Трампа названо найгіршим президентом США. Його керування Сполученими Штатами супроводжувалося численними скандалами, зокрема через спекуляції найближчого президентського оточення, корупцію та згадки у справі Епштейна, де ім’я Трампа присутнє більше, ніж ім’я Гаррі Поттера в усіх семи книгах про юного чарівника. Трампу двічі оголошували імпічмент, а риторика й рішення часто викликали різкі обговорення як у США, так і за їх межами.
Друге місце в списку найгірших президентів, за версією Ranker, посів Джеймс Б'юкенен, якого історики часто звинувачують у нездатності запобігти розколу країни напередодні Громадянської війни. Третім став Ендрю Джексон, чия політика щодо корінних народів і досі викликає суперечки в США. До десятки також увійшли Джордж Буш, Барак Обама та Річард Ніксон, чию кар’єру зруйнував Вотергейтський скандал.
10 найгірших президентів США за версією Ranker:
Білл Клінтон опинився на 13 місці, а Джо Байден на 14 позиції у рейтингу найгірших президентів США.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп не вперше очолює рейтинг найгірших президентів США. Ще до свого переобрання було проведене експертно-наукове опитування Presidential Greatness Project, яке фіксує ставлення наукової спільноти до президентів США. Згідно з результатами дослідження Трампа було названо найгіршим американським президентом.
