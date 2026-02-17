logo_ukra

Не показуйте це Трампу: Зеленський очолив рейтинг довіри лідерів країн у США
Не показуйте це Трампу: Зеленський очолив рейтинг довіри лідерів країн у США

Володимир Зеленський став найпопулярнішим іноземним лідером серед американців.

17 лютого 2026, 08:20
Автор:
Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський став іноземним лідером з найвищим рівнем довіри серед американців. Крім того, український лідер в рейтингу значно випереджає президента США Дональда Трампа. Про це свідчать дані дослідження міжнародної соціологічної компанії YouGov.

Не показуйте це Трампу: Зеленський очолив рейтинг довіри лідерів країн у США

Зеленський очолив рейтинг довіри серед американців

За результатами опитування, Зеленський отримав загальний рівень схвалення від американців на рівні 42%. 22% респондентів оцінили його діяльність "дуже позитивно", ще 20% обрали варіант "скоріше позитивно". Чистий рейтинг довіри Зеленського в США становить +14%, що забезпечило українському лідеру перше місце серед міжнародних політиків.

Найвищий рівень симпатії до президента України демонструють американці віком старше 65 років. У цій групі позитивний баланс сягає +26%. Також більш прихильно до нього ставляться громадяни з вищою освітою. Щодо політичного розподілу, то серед демократів позитивний баланс становить +54%, серед незалежних виборців — +10%, тоді як серед республіканців фіксується негативний показник у мінус 20%. 

Друге місце в рейтингу довіри серед американців посів прем’єр-міністр Канади Марк Карні з чистим рейтингом +6%. Далі йде президентка Мексики Клаудія Шейнбаум з показником +5%. До п’ятірки також увійшли король Великої Британії Чарльз ІІІ та прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, які мають рейтинг довіри по +3% кожен. Загалом лише семеро світових лідерів мають позитивний баланс довіри серед американців.

Не показуйте це Трампу: Зеленський очолив рейтинг довіри лідерів країн у США - фото 2

Рейтинг довіри американців до іноземних лідерів

Президент США Дональд Трамп отримав негативний чистий рейтинг мінус 16%, що нижче, ніж у білоруського диктатора Олександра Лукашенка – мінус 15%. Попри підтримку серед республіканців, серед демократів та незалежних його показники залишаються вкрай низькими.

Найгірший результат в опитування серед американців продемонстрував лідер Північної Кореї Кім Чен Ин – мінус 73%, майже на одному рівні з російським диктатором Володимиром Путіним у якого показник – мінус 72%. Високий негативний баланс також мають Ніколас Мадуро – мінус 53%, Сі Цзіньпін – мінус 44% та Алі Хаменеї – мінус 29%.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що назвали найгіршого президента США в історії.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про три кроки Трампа, які можуть закінчити війну в Україні.



Джерело: https://d3nkl3psvxxpe9.cloudfront.net/documents/Views_on_Foreign_Leaders_poll_results.pdf
