Не показуйте це Трампу: Зеленський очолив рейтинг довіри лідерів країн у США

Президент України Володимир Зеленський став іноземним лідером з найвищим рівнем довіри серед американців. Крім того, український лідер в рейтингу значно випереджає президента США Дональда Трампа. Про це свідчать дані дослідження міжнародної соціологічної компанії YouGov.

Зеленський очолив рейтинг довіри серед американців

За результатами опитування, Зеленський отримав загальний рівень схвалення від американців на рівні 42%. 22% респондентів оцінили його діяльність "дуже позитивно", ще 20% обрали варіант "скоріше позитивно". Чистий рейтинг довіри Зеленського в США становить +14%, що забезпечило українському лідеру перше місце серед міжнародних політиків.

Найвищий рівень симпатії до президента України демонструють американці віком старше 65 років. У цій групі позитивний баланс сягає +26%. Також більш прихильно до нього ставляться громадяни з вищою освітою. Щодо політичного розподілу, то серед демократів позитивний баланс становить +54%, серед незалежних виборців — +10%, тоді як серед республіканців фіксується негативний показник у мінус 20%.

Друге місце в рейтингу довіри серед американців посів прем’єр-міністр Канади Марк Карні з чистим рейтингом +6%. Далі йде президентка Мексики Клаудія Шейнбаум з показником +5%. До п’ятірки також увійшли король Великої Британії Чарльз ІІІ та прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, які мають рейтинг довіри по +3% кожен. Загалом лише семеро світових лідерів мають позитивний баланс довіри серед американців.

Рейтинг довіри американців до іноземних лідерів

Президент США Дональд Трамп отримав негативний чистий рейтинг мінус 16%, що нижче, ніж у білоруського диктатора Олександра Лукашенка – мінус 15%. Попри підтримку серед республіканців, серед демократів та незалежних його показники залишаються вкрай низькими.

Найгірший результат в опитування серед американців продемонстрував лідер Північної Кореї Кім Чен Ин – мінус 73%, майже на одному рівні з російським диктатором Володимиром Путіним у якого показник – мінус 72%. Високий негативний баланс також мають Ніколас Мадуро – мінус 53%, Сі Цзіньпін – мінус 44% та Алі Хаменеї – мінус 29%.

