Не только 16-е февраля: в США сделали новое заявление о сроках российского вторжения в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает, что российское вторжения в Украине, о котором разведка говорила ранее, может произойти на протяжении текущей недели. Как передает портал "Комментарии", об этом Блинкен заявил в интервью "France 24", сообщает Госдеп.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Госсекретарь США свое мнение объяснил передвижениями российских войск у украинской границы, которое может свидетельствовать о том, что Москва готовится провести наступательную операцию. Поэтому, считает Энтони Блинкен, высокий риск вторжения будет оставаться на протяжении всей текущей недели.

В Госдепе предупредили, что Россия не отказалась от своих планов и может, как уже было раньше, их реализовать через разного рода провокации. Это уже неоднократно потом объяснялось Кремлем, как невозможность поступить иначе. То есть, Россия сама создает провокацию, а потом под предлогом реакции на нее начинает активные наступательные действия.

Концентрацию российских войск на украинской границе Энтони Блинкен назвал очередным актом агрессии России против Украины. Дипломат также подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы спорные моменты были урегулированы исключительно дипломатическим путем, но, если аргументы Вашингтона не будут услышаны, тогда США готов предупредить Россию, что готово абсолютно к любому разворачиваю событий.

Также Блинкен ответил, на вопрос, возможен ли в будущем визит президента США Байдена в Киев, как реакция на приглашение украинского президента Зеленского. Блинкен ответил весьма лаконично, что пока Джо Байден очень занят дипломатией.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден обратился по поводу возможного российского вторжения в Украину. Одних из главных месседжей Байдена – США готовы всеми возможными способами вступить в конфликт с Россией, если вследствие российского удара по Украине пострадают граждане США.





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