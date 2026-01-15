Не только Гренландия: стало известно, какая страна может быть следующей на прицеле Трампа.

В столице США прошла длительная трехсторонняя встреча с участием представителей Соединенных Штатов, Дании и Гренландии. Она показала, что дискуссия о возможном контроле над Гренландией переходит в более серьезный и упорядоченный формат. Сначала заявления американского президента Дональда Трампа воспринимались с недоверием, однако со временем стало очевидно, что его намерения не являются шуткой. Об этом сообщает Politico.

Дональд Трампа (фото из открытых источников)

Копенгаген и власти Гренландии сохраняют принципиальную позицию и не поддерживают идею Трампа по контролю над островом.

"Нам не удалось сменить американскую позицию. Президент ясно дал понять, что хочет завладеть Гренландией. Мы четко сказали, что это не в интересах королевства", — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

По данным издания, Трамп настроен довольно жестко: его интерес к Гренландии не ограничивается громкими словами или тактическими сигналами. Эти планы имеют поддержку среди советников и отдельных законодателей. В ответ Дания обратилась к партнерам с призывом усилить присутствие в регионе. Военные подразделения из Швеции, Нидерландов, Франции и Германии уже на этой неделе принимают участие в учениях на территории Гренландии.

В то же время, подчеркивается важный момент: эти шаги не направлены против США. Их цель – продемонстрировать, что Дания способна самостоятельно обеспечивать безопасность острова. Это также создает возможность для дипломатического диалога с Вашингтоном по вопросам безопасности без посягательства на суверенитет.

Параллельно в европейских политических кругах начали упоминать Исландию. Во время заседания Коллегии комиссаров ЕС в Брюсселе эту страну впервые включили в обсуждение, а премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир в то же время проводила встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны обсуждали вопросы безопасности в Арктике и Северной Атлантике. За кулисами раздается предположение, что после Гренландии внимание Трампа может переключиться и на Исландию. Бывший конгрессмен Билли Лонг, которого Трамп выдвинул кандидатом на должность посла США в Исландии, шутя говорил, что страна может стать 52-м штатом США, а он — ее губернатором.

Все это вызывает все большее беспокойство в Европе, которое готовится реагировать на возможные геополитические шаги США в регионе. Европейские дипломаты отмечают, что любые попытки Вашингтона взять под контроль новые территории заставляют союзников усиливать военное присутствие и активнее искать дипломатические механизмы защиты суверенитета.

На этом фоне продолжаются и более широкие изменения в отношениях между ЕС и США, в частности, в вопросах торговли, санкционной политики и киберрегулирования. В Европейском парламенте обсуждается возможность отсрочки голосования по торговому соглашению с Соединенными Штатами, а Еврокомиссия работает над новыми правилами для телекоммуникационных и спутниковых операторов.

Таким образом, арктический курс Дональда Трампа может стать источником нового напряжения в отношениях между Евросоюзом и США, а Исландия постепенно превращается в потенциальный элемент новой геополитической конфигурации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо контролировать Гренландию по соображениям национальной безопасности. Мол в этом случае целесообразность дальнейшего существования НАТО как мощного оборонного Альянса. Об этом глава Белого дома написал в социальных сетях.

По его словам, остров имеет ключевое значение для реализации оборонной системы "Золотой купол", которую сейчас строят США. Дональд Трамп подчеркнул, что в случае отказа от такого шага по Гренландии могут заинтересоваться Россия или Китай.

