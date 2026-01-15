Не тільки Гренландія: стало відомо, яка країна може бути наступною на прицілі у Трампа

У столиці США відбулася тривала тристороння зустріч за участю представників Сполучених Штатів, Данії та Гренландії. Вона засвідчила, що дискусія щодо можливого контролю над Гренландією переходить у більш серйозний і впорядкований формат. Спочатку заяви американського президента Дональда Трампа сприймалися з недовірою, однак з часом стало очевидно, що його наміри не є жартом.Про це повідомляє Politico.

Дональд Трампа (фото з відкритих джерел)

Копенгаген і влада Гренландії зберігають принципову позицію та не підтримують ідею Трампа щодо контролю над островом.

"Нам не вдалося змінити американську позицію. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче заволодіти Гренландією. Ми чітко сказали, що це не в інтересах королівства", — заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

За даними видання, Трамп налаштований доволі жорстко: його інтерес до Гренландії не обмежується гучними словами чи тактичними сигналами. Ці плани мають підтримку серед його радників та окремих законодавців. У відповідь Данія звернулася до партнерів із закликом посилити присутність у регіоні. Військові підрозділи зі Швеції, Нідерландів, Франції та Німеччини вже цього тижня беруть участь у навчаннях на території Гренландії.

Водночас підкреслюється важливий момент: ці кроки не спрямовані проти США. Їхня мета — продемонструвати, що Данія спроможна самостійно забезпечувати безпеку острова. Це також створює можливість для дипломатичного діалогу з Вашингтоном щодо безпекових питань без посягання на суверенітет.

Паралельно в європейських політичних колах почали згадувати Ісландію. Під час засідання Колегії комісарів ЄС у Брюсселі цю країну вперше включили до обговорення, а прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір у той самий час проводила зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорювали питання безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці. За кулісами лунають припущення, що після Гренландії увага Трампа може переключитися й на Ісландію. Колишній конгресмен Біллі Лонг, якого Трамп висунув кандидатом на посаду посла США в Ісландії, жартома говорив, що країна може стати 52-м штатом США, а він — її губернатором.

Усе це викликає дедалі більше занепокоєння в Європі, яка готується реагувати на можливі геополітичні кроки США в регіоні. Європейські дипломати наголошують, що будь-які спроби Вашингтона взяти під контроль нові території змушують союзників посилювати військову присутність і активніше шукати дипломатичні механізми захисту суверенітету.

На цьому тлі тривають і ширші зміни у відносинах між ЄС та США, зокрема в питаннях торгівлі, санкційної політики та кіберрегулювання. У Європейському парламенті обговорюють можливість відтермінування голосування щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами, а Єврокомісія працює над новими правилами для телекомунікаційних і супутникових операторів.

Таким чином, арктичний курс Дональда Трампа може стати джерелом нової напруги у відносинах між Євросоюзом і США, а Ісландія поступово перетворюється на потенційний елемент нової геополітичної конфігурації.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам необхідно контролювати Гренландію з міркувань національної безпеки. Мовляв у такому разі є доцільність подальшого існування НАТО, як потужного оборонного Альянсу. Про це глава Білого дому написав у соціальних мережах.

За його словами, острів має ключове значення для реалізації оборонної системи “Золотий купол”, яку наразі будують США. Дональд Трамп наголосив, що у разі відмови від такого кроку Гренландією можуть зацікавитися Росія або Китай.

