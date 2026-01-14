Трамп пояснив, навіщо йому Гренландія: НАТО може втратити будь-який сенс

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам необхідно контролювати Гренландію з міркувань національної безпеки. Мовляв у такому разі є доцільність подальшого існування НАТО, як потужного оборонного Альянсу. Про це глава Білого дому написав у соціальних мережах.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, острів має ключове значення для реалізації оборонної системи “Золотий купол”, яку наразі будують США.

Дональд Трамп наголосив, що у разі відмови від такого кроку Гренландією можуть зацікавитися Росія або Китай.

“Якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія чи Китай, а цього не станеться”, – заявив президент США.

Також американський лідер підкреслив роль США в Альянсі, зазначивши, що без американської могутності НАТО не було б ефективною силою стримування. На його думку, Альянс стає значно сильнішим і впливовішим у разі контролю Гренландії Сполученими Штатами.

“НАТО стає набагато грізнішим та ефективнішим, коли Гренландія перебуває в руках США. Все, що менше, – неприйнятно”, – підсумував Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Сенаті США представлено законопроект, який прямо забороняє використання американських збройних сил для окупації або встановлення контролю над територіями союзників НАТО. Документ з'явився на тлі стурбованості законодавців заявами та ініціативами адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема щодо Гренландії, пише Financial Times.

Законопроект передбачає заборону для Пентагону і Державного департаменту США використовувати бюджетні кошти, що виділяються Конгресом, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій чи іншого встановлення контролю над територією держави – члена НАТО". Таким чином, ініціатива фактично унеможливлює силовий тиск на союзників по альянсу.



