Не только Мадуро: США бьют по всей системе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос выборов в Венесуэле пока преждевременный, несмотря на требования их скорейшего проведения.

Петр Андрющенко про действия США касаемо Венесуэлы

По его словам, страной много лет руководит режим, который уже давно должен провести демократические выборы. Он отметил, что избирательный процесс формально проходил, однако власти проиграли и отказались признавать результаты, не осуществив полный подсчет голосов. Это, по словам Рубио, хорошо известно международному сообществу.

Американское чиновник подчеркнул, что ныне Вашингтон сосредоточен не на календаре выборов, а на более глубоких проблемах, возникших во времена правления Николаса Мадуро до сих пор остаются нерешенными. Именно эти проблемы, по мнению США, должны быть устранены в первую очередь.

Рубио подчеркнул, что до этого Венесуэла будет продолжать находиться под нефтяными ограничениями и политическим давлением со стороны США. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут перехватывать наркочелны и изымать суда, находящиеся под санкциями по решениям судов.

По его словам, эти и, вероятно, другие мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока беспокоящие США вопросы не будут решены. При этом Рубио подчеркнул, что хотя демократия и выборы важны, ключевым приоритетом для Вашингтона остаются безопасность, защита, благополучие и процветание самих Соединенных Штатов.

Реакция Петра Андрющенко



Петр Андрющенко назвал именно эту часть заявлений Рубио ключевой. По его мнению, проблема Венесуэлы заключается не только в персоне Мадуро, которого давно следовало наказать, но и во всем режиме в целом.



Он отметил, что репрессивная система в стране продолжает существовать в полном объеме, вне зависимости от отдельных фигур у власти. Именно это, по его убеждению, принципиально отличает подход США от моделей, которые используют Россия или Китай.



Андрющенко подчеркнул, что для Украины из этого следует четкое заключение: ее будущее — в Европе. В то же время, он подчеркнул, что Европа должна вновь стать сильной и субъектной, ведь иначе рискует оказаться под российским влиянием — без альтернатив.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент США жестко высказался по поводу ситуации в Венесуэле и дал понять, что Вашингтон готов усиливать давление на тамошнее руководство.