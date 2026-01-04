Не лише Мадуро: США б’ють по всій системі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що питання виборів у Венесуелі наразі є передчасним, попри вимоги їх якнайшвидшого проведення.

Петро Андрющенко про дії США щодо Венесуели

За його словами, країною багато років керує режим, який уже давно мав би провести демократичні вибори. Він зазначив, що виборчий процес формально відбувався, однак влада програла й відмовилася визнавати результати, не здійснивши повного підрахунку голосів. Це, за словами Рубіо, добре відомо міжнародній спільноті.

Американський посадовець підкреслив, що нині Вашингтон зосереджений не на календарі виборів, а на глибших проблемах, які виникли за часів правління Ніколаса Мадуро і досі залишаються невирішеними. Саме ці проблеми, на думку США, мають бути усунуті в першу чергу.

Рубіо наголосив, що доти Венесуела продовжуватиме перебувати під нафтовими обмеженнями та політичним тиском з боку США. Він також підтвердив, що Сполучені Штати й надалі перехоплюватимуть наркочовни та вилучатимуть судна, які перебувають під санкціями за рішеннями судів.

За його словами, ці та, ймовірно, інші заходи триватимуть доти, доки питання, які турбують США, не будуть вирішені. При цьому Рубіо підкреслив, що хоча демократія та вибори важливі, ключовим пріоритетом для Вашингтона залишаються безпека, захист, добробут і процвітання самих Сполучених Штатів.

Реакція Петра Андрющенка



Петро Андрющенко назвав саме цю частину заяв Рубіо ключовою. На його думку, проблема Венесуели полягає не лише в персоні Мадуро, якого давно слід було покарати, а в усьому режимі загалом.



Він зазначив, що репресивна система в країні продовжує існувати в повному обсязі, незалежно від окремих фігур при владі. Саме це, на його переконання, принципово відрізняє підхід США від моделей, які використовують Росія чи Китай.



Андрющенко підкреслив, що для України з цього випливає чіткий висновок: її майбутнє — в Європі. Водночас він наголосив, що Європа має знову стати сильною та суб’єктною, адже інакше ризикує опинитися під російським впливом — без альтернатив.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент США жорстко висловився щодо ситуації у Венесуелі та дав зрозуміти, що Вашингтон готовий посилювати тиск на тамтешнє керівництво.