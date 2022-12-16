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Не только Patriot: США могут дать Украине новое оружие из-за опасений повторного наступления РФ

Планы США по отправке Patriot могут сигнализировать о важном поворотном моменте в поддержке Украины администрацией Джо Байдена

сегодня, 16:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже сейчас в Вашингтоне США активно обсуждают возможность расширения своей военной поддержки Украины из-за опасений Киева о новой попытке Кремля захватить столицу уже в январе. Сейчас уже практически готова программа по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, но в Белом доме также рассматривает возможность отправки других вооружений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на слова шести человек, знакомых с дискуссиями.

Не только Patriot: США могут дать Украине новое оружие из-за опасений повторного наступления РФ

Флаги Украины и США. Фото: из открытых источников

Если же говорить о том, что может получить Украина от главного своего союзника в войне против РФ, то, в первую очередь, речь идет о комплектах боеприпасов для прямого наведения, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также о наземных бомбах малого диаметра, которые существенно увеличат дальность удара.

Также в Пентагоне уже анонсировали расширение программы по подготовке украинских защитников на военных базах в Германии.

Politico также напомнило, что в четверг министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проинформировали членов Палаты представителей о ситуации в Украине. Они обсуждали отправку систем Patriot в Украину, но сказали, что решение еще не утверждено.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Москва и Тегеран выходят на новый уровень сотрудничества: чем может ответить Запад и Украина. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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