Не только Трамп: кто еще из влиятельных республиканцев может не встретиться с Зеленским

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не готов подтвердить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 26 сентября. Ранее такая встреча планировалась, но сейчас планы Конгресса изменились. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Украинская служба "Голоса Америки", цитируя заявление Джонсона.

Трамп и Джонсон. Фото: из открытых источников

"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг (26 сентября – ред.). Расписание наших заседаний изменилось. Все очень меняется. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Поэтому пока я не уверен", – заявил Спикер Палаты представителей.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп не встретится на этой неделе в США с украинским лидером Владимиром Зеленским. В команде Трампа говорят, что вообще не планировали такую встречу и не вели об этом переговоров с офисом президента Украины. Об этом говорится в сообщении представителя предвыборной кампании Трампа агентству AP.

Выступая в Саванне, штат Джорджия, Дональд Трамп высмеял частые рефрены президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

Республиканец привел пример двух исторических конфликтов, чтобы намекнуть, что Москва не выйдет из этого противостояния, как проигравшая сторона. Он подчеркнул роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века тому назад. Также Дональд Трамп заявил, что Америке следует выйти из войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – страсти накаляются: такого заявления от Трампа о Зеленском никто не ожидал.



