Что-то пошло не так: у Трампа сделали новое заявление встрече с Зеленским

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп не встретится на этой неделе в США с украинским лидером Владимиром Зеленским. В команде Трампа говорят, что вообще не планировали такую встречу и не вели об этом переговоров с офисом президента Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении представителя предвыборной кампании Трампа агентству AP.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая в Саванне, штат Джорджия, Дональд Трамп высмеял частые рефрены президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать украинские вооруженные силы, пока Киев не выиграет войну.

Республиканец привел пример двух исторических конфликтов, чтобы намекнуть, что Москва не выйдет из этого противостояния, как проигравшая сторона. Он подчеркнул роль бывшего Советского Союза в победе над Адольфом Гитлером и нацистами во Второй мировой войне в 1940-х годах и неудачное вторжение французского императора Наполеона Бонапарта в Россию более века тому назад.

Также Дональд Трамп заявил, что Америке следует выйти из войны в Украине.

Отметим, ранее "Reuters" выдало материал, в котором отметило, что встреча между Трампом и Зеленским до сих пор не назначена.

"Несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским, пока он будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена", — написало издание.

Между тем, зная, что президент Украины уже находится в США Дональд Трамп сделал хамское заявление в адрес Владимира Зеленского. Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории". Свое заявление политик объяснил тем, что якобы после каждого визита в США украинский лидер возвращается "с 60 миллиардами долларов".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп во время митинга в понедельник в Пенсильвании.



