Не тот флаг: США оконфузились во время подготовки к визиту короля Чарльза (ФОТО)

Король Чарльз с супругой прибыл в США. Фото: EPA/UPG

Подготовка к государственному визиту короля Великобритании Чарльза III в Вашингтон началась с дипломатического курьеза. Возле Белого дома и правительственных построек в столице США ошибочно вывесили флаги Австралии вместо британских.

По данным американских медиа, в Вашингтоне установили более 230 флагов США и Великобритании для торжественной встречи короля. Однако среди них случайно оказались не менее 15 австралийских флагов.

На фотографиях, распространившихся в социальных сетях, можно увидеть австралийскую символику вдоль фонарных столбов вблизи Белого дома и здания исполнительного офиса Эйзенхауэра. Вероятной причиной путаницы называют схожесть дизайна флагов. На флаге Австралии в верхнем левом углу также находится британский Union Jack, однако полотно дополняют шесть белых звезд на синем фоне.

Представитель транспортного департамента округа Колумбия признал ошибку и сообщил, что ее устранили. Флаги Австралии быстро убрали и заменили британскими.

"Мы вывесили эти флаги, но это быстро исправили, и мы смогли их убрать", – сказал американский чиновник.

Король Чарльз III является не только монархом Великобритании, но и формальным главой государства Австралии и ряда стран Содружества. Однако официальный визит в США посвящен именно британско-американским отношениям.

Это первая поездка британского монарха в США и связанная с 250-летием Декларации независимости США от британского правления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп дал важное обещание королю Британии перед его визитом в США.

Также "Комментарии" писали о том, как короля Чарльза поймали за походом в сельский магазин алкоголя.