Не той прапор: США оконфузилися під час підготовки до візиту короля Чарльза (ФОТО)

Підготовка до державного візиту короля Великої Британії Чарльза III до Вашингтона почалася з дипломатичного курйозу. Біля Білого дому та урядових будівель у столиці США помилково вивісили прапори Австралії замість британських.

Король Чарльз з дружиною прибув до США.

За даними американських медіа, у Вашингтоні встановили понад 230 прапорів США та Великої Британії для урочистої зустрічі короля. Однак серед них випадково опинилися щонайменше 15 австралійських прапорів.

На фотографіях, які поширилися в соціальних мережах, можна побачити австралійську символіку вздовж ліхтарних стовпів поблизу Білого дому та будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера. Ймовірною причиною плутанини називають схожість дизайну прапорів. На прапорі Австралії у верхньому лівому куті також міститься британський Union Jack, однак полотно доповнюють шість білих зірок на синьому тлі.

Представник транспортного департаменту округу Колумбія визнав помилку та повідомив, що її усунули. Прапори Австралії швидко прибрали та замінили на британські.

"Ми вивісили ці прапори, але це швидко виправили, і ми змогли їх прибрати", – сказав американський чиновник.

Король Чарльз III є не лише монархом Великої Британії, а й формальним главою держави Австралії та ще низки країн Співдружності. Однак, офіційний візит до США присвячений саме британсько-американським відносинам.

Це перша поїздка британського монарха до США та пов’язана з нагоди 250-ї річниці Декларації незалежності США від британського правління.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп дав важливу обіцянку королю Британії перед його візитом до США.

Також "Коментарі" писали про те, як короля Чарльза спіймали за походом у сільський магазин алкоголю.