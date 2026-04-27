Трамп дав важливу обіцянку королю Британії перед його візитом до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що король Великої Британії Чарльз III перебуватиме "у повній безпеці" під час державного візиту до Сполучених Штатів. Заява американського лідера пролунала на тлі інциденту зі стріляниною у Вашингтоні. 25 квітня в готелі Hilton один офіцер дістав поранення, а Трампа та інших екстренно евакуювали.

Трамп дав обіцянку королю Британії Чарльзу III.

В ефірі CBS Трампа попросили прокоментувати майбутній приїзд британського монарха після подій на вечері кореспондентів Білого дому, де президента США довелося евакуювати через стрілянину. За словами американського лідера, територія Білого дому залишається однією з найбільш захищених локацій у країні.

"Він буде в цілковитій безпеці. Територія Білого дому справді безпечна. Ця ділянка, що займає небагато акрів, справді безпечна. І він зупиниться тут, я вважаю, що він відвідає ще кілька інших місць, оскільки перебуватиме тут кілька днів", – пообіцяв Трамп.

Очікується, що державний візит король Великої Британії розпочнеться 27 квітня і триватиме чотири дні. За попереднім планом, король Чарльз III та королева Камілла спершу відвідають Білий дім, де зустрінуться з Дональдом і Меланією Трамп. Також запланована урочиста зустріч у саду за участю гостей, пов’язаних зі США та Великою Британією.

