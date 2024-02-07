logo

BTC/USD

43069.51

ETH/USD

2368.11

LTC/USD

68.01

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Не Трамп и не Хейли: на праймериз в Неваде победил неожиданный вариант
commentss НОВОСТИ Все новости

Не Трамп и не Хейли: на праймериз в Неваде победил неожиданный вариант

Дональд Трамп не участвовал на праймериз в штате Невади, а его главная конкурентка Никки Хейли не смогла победить, несмотря на отсутствие бывшего президента США.

сегодня, 15:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался принимать участие в праймериз в штате Невада. Однако сторонники Трампа пришли на голосование, где выбирали вариант "не поддерживаю ни одного кандидата", который и победил на праймериз в Неваде. 

Не Трамп и не Хейли: на праймериз в Неваде победил неожиданный вариант

Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото из открытых источников

Согласно 86% обработанных голосов на праймериз в штате Невада наибольшее количество проголосовали за вариант "не поддерживаю ни одного кандидата" – 62,9%. На втором месте оказалась последняя конкурентка Трампа Никки Хейли – 30,8%. Таким образом, без участия Дональда Трампа Хейли проиграла праймериз в Неваде, которые в целом не оказывают влияния на борьбу за выдвижение кандидата от республиканцев в президенты.

Не Трамп и не Хейли: на праймериз в Неваде победил неожиданный вариант - фото 2

Результаты праймериз в штате Невада

В США для выбора кандидата в президенты от партии происходит внутреннее соперничество, которое решается в каждом штате с помощью праймериз – голосования бюллетенями или кокусов – голосования в формате съезда членов партии.

В Неваде обычно проводились праймериз, однако по инициативе Дональда Трампа и его сторонников в этом году республиканцы решили провести кокусы, которые состоятся 8 февраля. Никки Хейли, заявившая о желании принять участие в праймериз впоследствии была недопущена к участию в кокусах, которые оказывают реальное влияние на результаты выборов. Таким образом, Трамп получит все голоса на кокусах, где Хейли дисквалифицировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурентка Дональда Трампа пристыдила его перед избирателями.

Также "Комментарии" писали, что Федеральный апелляционный суд округа Колумбия принял решение не в пользу Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2024/02/06/us/elections/results-nevada-republican-primary.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости