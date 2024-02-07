Не Трамп и не Хейли: на праймериз в Неваде победил неожиданный вариант

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался принимать участие в праймериз в штате Невада. Однако сторонники Трампа пришли на голосование, где выбирали вариант "не поддерживаю ни одного кандидата", который и победил на праймериз в Неваде.



Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото из открытых источников

Согласно 86% обработанных голосов на праймериз в штате Невада наибольшее количество проголосовали за вариант "не поддерживаю ни одного кандидата" – 62,9%. На втором месте оказалась последняя конкурентка Трампа Никки Хейли – 30,8%. Таким образом, без участия Дональда Трампа Хейли проиграла праймериз в Неваде, которые в целом не оказывают влияния на борьбу за выдвижение кандидата от республиканцев в президенты.

Результаты праймериз в штате Невада

В США для выбора кандидата в президенты от партии происходит внутреннее соперничество, которое решается в каждом штате с помощью праймериз – голосования бюллетенями или кокусов – голосования в формате съезда членов партии.

В Неваде обычно проводились праймериз, однако по инициативе Дональда Трампа и его сторонников в этом году республиканцы решили провести кокусы, которые состоятся 8 февраля. Никки Хейли, заявившая о желании принять участие в праймериз впоследствии была недопущена к участию в кокусах, которые оказывают реальное влияние на результаты выборов. Таким образом, Трамп получит все голоса на кокусах, где Хейли дисквалифицировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурентка Дональда Трампа пристыдила его перед избирателями.

Также "Комментарии" писали, что Федеральный апелляционный суд округа Колумбия принял решение не в пользу Трампа.