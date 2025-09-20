Не все так однозначно: Келлог рассказал, что на самом деле Трамп говорит о Путине за закрытыми дверями

Президент США Дональд Трамп очень зол из-за поведения российского диктатора Владимира Путина. Он публично это не выражает, но за закрытыми дверями не сдерживает свои эмоции. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Telegraph рассказал спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

"Он (Трамп – ред.) раздражен. Он думал, что его личные взаимоотношения с Путиным принесут результаты. Вместо этого Путин его обманывает. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике", — заявил Келлог.

Кроме того, генерал признался, что по некоторым моментам не сходится с Трампом во мнениях. В частности, это касается пути к завершению войны в Украине. Он признался, что является сторонником завершения войны через прекращение огня.

"Проблема в том, что Путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить", — добавил он.

Отдельно Келлог обратил внимание на то, насколько в России игнорируют огромные человеческие потери.

Спецпредставитель президента США говорит, что уровень потерь РФ в войне поражает, но еще больше поражает позиция верхушки Кремля. Путин и его окружение наплевательски относятся к человеческой жизни простых россиян. Это нация, которая потеряла 68 000 погибшими в Сталинграде в 1942-1943 годах и даже глазом не моргнула.

