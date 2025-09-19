Украинцы таки дождались: что о Путине наконец-то сказал Трамп

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Sky News" заявил, что украинцы наконец-то дождались того, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин его "действительно подвел". Это прозрение, которое рано или поздно, но должно было произойти, считает дипломат.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Вадим Пристайко отметил, что это является "довольно желанной сменой режима". Экс-посол говорит, что "можно представить, что украинцы наконец увидели, что президент США говорит то, что мы пытались ему донести".

По словам дипломата, Киев предупреждал Вашингтон о том, что диктатор Путин "не просто подведет вас, он будет на этом строить свою политику и будет угрожать всему альянсу (НАТО, – ред.) нерешительным президентом Соединенных Штатов".

"Мы просто надеемся, что вся правительственная структура, как НАТО, так и сами Соединенные Штаты, получили это сообщение", – высказался Вадим Пристайко.

Дипломат также высказался о словах Трампа относительно его "хороших отношений" с российским диктатором.

"Я не знаю, откуда у Трампа взялось мнение, что у него очень хорошие отношения с Путиным, но он точно пытался злоупотреблять этими ожиданиями", – отметил дипломат.

"Он меня подвел. Он меня действительно подвел. Увидим, чем это все кончится", – прокомментировал американский лидер действия российского президента.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что российская армия несет большие потери, чем украинская.



