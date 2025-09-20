Не все так однозначно: Келлог розповів, що насправді Трамп говорить про Путіна за зачиненими дверима

Президент США Дональд Трамп дуже злий через поведінку російського диктатора Володимира Путіна. Він публічно це не висловлює, але за зачиненими дверима не стримує свої емоції. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю The Telegraph розповів спецпредставник президента США генерал Кіт Келлог.

Кіт Келлог. Фото: із відкритих джерел

"Він (Трамп – ред.) роздратований. Він думав, що його особисті взаємини з Путіним принесуть результати. Натомість Путін його обманює. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці", — заявив Келлог.

Крім того, генерал зізнався, що за деякими моментами не сходиться з Трампом у думках. Зокрема це стосується шляху до завершення війни в Україні. Він зізнався, що є прихильником завершення війни через припинення вогню.

"Проблема в тому, що Путін вважає, що перемагає, тому поки не погоджується на світ. Трамп спочатку воліє мирні переговори. Я ж волію спочатку припинення вогню, тому що як тільки він припиняється, його важко відновити", — додав він.

Окремо Келлог звернув увагу, наскільки у Росії ігнорують величезні людські втрати.

Спецпредставник президента США каже, що рівень втрат РФ у війні вражає, але ще більше вражає позиція верхівки Кремля. Путін і його оточення байдуже ставляться до людського життя простих росіян. Це нація, яка втратила 68 000 загиблих у Сталінграді у 1942-1943 роках і навіть оком не моргнула.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Sky News" заявив, що українці нарешті дочекалися того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін його "справді підвів". Це прозріння, яке рано чи пізно, але мало статися, вважає дипломат.

Вадим Пристайко зазначив, що це є "досить бажаною зміною режиму". Екс-посол каже, що "можна уявити, що українці нарешті побачили, що президент США каже те, що ми намагалися донести йому".



