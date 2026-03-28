Трамп объяснил, почему решил позаимствовать у Путина термин «военная операция»

Как известно, российская пропаганда всячески пытается не называть войну в Украине войной. Пропагандисты используют термин "СВО", чтобы оправдать свои действия. Президент США, начат войну в Иране также решил замаскировать действия США под "военную операцию", отказавшись признавать то, что происходит войной.

В ходе своего выступления во время конференции в Майами Дональд Трамп объяснил, почему предпочитает термин "военная операция" в Иране, а не война.

"Если это военная операция, мне не нужны никакие одобрения. Если это война, то нужно получать одобрение конгресса. Поэтому я называю это военной операцией", – отметил глава Белого дома.

Отметим, в ходе этого же выступления Дональд Трамп заявил, что США помогают НАТО, но Альянсу "не будет рядом", если что-нибудь случится.

"Я всегда говорил, что мы им помогаем, но они никогда не помогут нам. Если что-то серьезное случится, я не думаю, что это произойдет, но, если что-нибудь случится, я гарантирую вам, что их не будет рядом", — отметил глава Белого дома. Кроме этого, Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за помощь.

Отвечая на вопрос репортера о том, действительно ли Вашингтон рассматривает возможность передачи части средств ПВО и снарядов другим союзникам вместо Киева, Трамп заявил: "Мы делаем это постоянно. У нас огромное количество боеприпасов. Они у нас размещены в других странах, например, в Германии и по всей Европе – у нас, знаете, они в больших кругах".



