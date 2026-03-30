Нафта в обмін на мир: Трамп заявив про прорив у переговорах з Іраном

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з "більшістю" пунктів американського плану з припинення війни, переданого Тегерану через Пакистан. Про це він повідомив журналістів на борту Air Force One, повідомляє CNN.
Дональд Трамп.
За словами Трампа, Вашингтон висунув Ірану 15 вимог, і Тегеран вже висловив готовність підтримати значну їхню частину.
Американський президент також зробив резонансну заяву про "жест доброї волі" з боку Ірану. За його словами, Тегеран передав США великі партії нафти, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів.
Трамп уточнив, що йдеться про десятки танкерів.
Президент США підкреслив, що переговорний процес активно продовжується як у прямому, так і в непрямому форматі. За його оцінкою, сторони вже досягли прогресу з "дуже важливих питань".
Водночас офіційного підтвердження заяв Трампа з боку Ірану наразі немає. Експерти зазначають, що подібні сигнали можуть свідчити як про реальний поступ переговорів, так і про спробу посилити тиск на Тегеран.
