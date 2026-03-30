Нафта в обмін на мир: Трамп заявив про прорив у переговорах з Іраном
Нафта в обмін на мир: Трамп заявив про прорив у переговорах з Іраном

Тегеран нібито погодився з більшістю вимог США і відправляє десятки танкерів як «доказ серйозності»

30 березня 2026, 07:04
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з "більшістю" пунктів американського плану з припинення війни, переданого Тегерану через Пакистан. Про це він повідомив журналістів на борту Air Force One, повідомляє CNN.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, Вашингтон висунув Ірану 15 вимог, і Тегеран вже висловив готовність підтримати значну їхню частину.

"Вони погоджуються із нашим планом. Ми висунули 15 вимог… і ще додамо кілька", — зазначив глава Білого дому, натякнувши на можливість посилення умов.

Американський президент також зробив резонансну заяву про "жест доброї волі" з боку Ірану. За його словами, Тегеран передав США великі партії нафти, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів.                 

Трамп уточнив, що йдеться про десятки танкерів.

"Це було вісім плюс два – лише десять величезних суден із нафтою. А сьогодні вони зробили ще один подарунок – надали 20 суден, відправлення яких розпочнеться завтра", — заявив він.

Президент США підкреслив, що переговорний процес активно продовжується як у прямому, так і в непрямому форматі. За його оцінкою, сторони вже досягли прогресу з "дуже важливих питань".                       

Водночас офіційного підтвердження заяв Трампа з боку Ірану наразі немає. Експерти зазначають, що подібні сигнали можуть свідчити як про реальний поступ переговорів, так і про спробу посилити тиск на Тегеран.                    

Джерело: https://www.cnn.com/2026/03/29/world/live-news/iran-war-us-israel-trump?post-id=cmncgox8n0000356sbki8b1bs
