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Неизвестный в костюме Халка разбил звезду Трампа на Алее славы

Звезда Трампа на Алее славы ставала объектом вандализма неоднократно

сегодня, 14:17
Автор:

Павел Зинченко

Звезда Дональда Трампа на Голливудской Аллее славы в очередной раз стала мишенью вандала. На этот раз, как сообщается, она уничтожена кем-то в костюме Невероятного Халка. Об этом сообщает издание Lincolnshire Live.

Неизвестный в костюме Халка разбил звезду Трампа на Алее славы

Звезда президента Трампа часто становится мишенью с тех пор, как он вошел в Белый дом, и часто становится местом протестов. По заявлению полицейского управления Лос-Анджелеса, звезда была уничтожена киркой в ​​пятницу в 5.55 по местному времени, через несколько часов после того, как Трамп объявил, что у него и его жены Мелании положительный результат на коронавирус.

Никаких арестов произведено не было, и представитель полиции не смог подтвердить сообщение информационного издания TMZ, что преступник был одет как Невероятный Халк. Голливудская торговая палата, орган, который управляет Аллеей славы, осудила акт вандализма и заявила, что звезда будет заменена.

В свою очередь президент Трамп и главный исполнительный директор Рана Гадбан также выступили с заявлением по поводу случившегося.

"Любая звезда, которая подвергнется вандализму или будет уничтожена, независимо от того, кому она посвящена, будет заменена Hollywood Historic Trust, некоммерческой, беспартийной группой. Когда люди злятся на кого-то из наших почетных граждан, мы надеемся, что они проявят свой гнев в более позитивном свете, чем осквернить достопримечательность штата Калифорния. Наша демократия основана на уважении закона. Люди могут изменить ситуацию к лучшему, голосуя, а не уничтожая общественную собственность"

В 2007 году Трамп был удостоен звезды в категории телевидения. Он снялся в популярном телешоу "Ученик" и был продюсером конкурсов красоты, которыми он владел. В 2016 году его звезду ударили кувалдой, а через два года уничтожили киркой.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп госпитализирован после заражения COVID-19.


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