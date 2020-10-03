Неизвестный в костюме Халка разбил звезду Трампа на Алее славы

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Павел Зинченко
Звезда Дональда Трампа на Голливудской Аллее славы в очередной раз стала мишенью вандала. На этот раз, как сообщается, она уничтожена кем-то в костюме Невероятного Халка. Об этом сообщает издание Lincolnshire Live.
Звезда президента Трампа часто становится мишенью с тех пор, как он вошел в Белый дом, и часто становится местом протестов. По заявлению полицейского управления Лос-Анджелеса, звезда была уничтожена киркой в пятницу в 5.55 по местному времени, через несколько часов после того, как Трамп объявил, что у него и его жены Мелании положительный результат на коронавирус.
Никаких арестов произведено не было, и представитель полиции не смог подтвердить сообщение информационного издания TMZ, что преступник был одет как Невероятный Халк. Голливудская торговая палата, орган, который управляет Аллеей славы, осудила акт вандализма и заявила, что звезда будет заменена.
В свою очередь президент Трамп и главный исполнительный директор Рана Гадбан также выступили с заявлением по поводу случившегося.
В 2007 году Трамп был удостоен звезды в категории телевидения. Он снялся в популярном телешоу "Ученик" и был продюсером конкурсов красоты, которыми он владел. В 2016 году его звезду ударили кувалдой, а через два года уничтожили киркой.
Как сообщало издание "Комментарии", Трамп госпитализирован после заражения COVID-19.
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