Великие противники Соединенных Штатов – Китай и Россия – желают победы Дональда Трампа во время президентских выборов в Америке. Владимир Путин предпочитает Трамп, это очевидно давно. Сейчас китайское правительство приняло меры, чтобы помочь Трампу в президентской гонке. The New York Times сообщает, чего именно чиновники Китая и России ждут от второго президентства Трампа.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как пишет издание, причины Путина относительно будущих преимуществ Трампа очевидны. Когда Джо Байден возглавил международную коалицию, противостоящую вторжению РФ в Украину, его соперник предлагает прекратить поддержку Украины.

Причина Китая отдать предпочтение Трампу менее очевидна, потому что Трамп выбрал очень воинственную позицию. СМИ пишут, что в Пекине, похоже, недовольны как Байденом, так и Трампом. Однако выгода лидеров Китая извлечь выгоду от второго президентства Трампа — его отношение к участию Америки в глобальной политике.

В частности, Байден видит Соединенные Штаты как "незаменимую нацию", которая должна защитить демократию. При этом Трамп мало интересуется этим вопросом. Он выступает за лозунг "Америка прежде всего". Он хочет, чтобы Америка избегала международных конфликтов и скептически относится к договорам и союзам.

Путин и Си говорят, что сильные нации должны иметь возможность контролировать свои регионы. Для лидеров Москвы и Пекина преимущества американского президента, у которого такие убеждения, как Трамп, очень велики, пишет NYT.

Второе важное преимущество нового термина Трампа для КНР и РФ – это – внутренний хаос, который может быть в Соединенных Штатах.

Во время второго срока проблемы могут усугубиться. Трамп пообещал использовать власть правительства для расследования и потенциального заключения своих политических оппонентов. Он призывает своих сторонников применить насилие, чтобы добиться своего.

Политический хаос в Америке может позволить конкурентам усилить глобальное влияние, завершает NYT.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой итог войны в Украине устроит Китай.