Действительно ли республиканцы против продолжения поддержки Украины – что происходит в США

Группа американских сенаторов от Республиканской партии (19 человек) написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, призвав прекратить военные поставки Украине в их нынешнем виде. По их мнению, следует поощрять мирные переговоры, которые бы привели к прекращению военных действий. О чём говорит такое обращение? Как фактор российско-украинской войны будет использоваться в избирательной кампании, которая, похоже, уже набирает обороты в США, хоть выборы состоятся лишь в ноябре 2024-го? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США. Фото: из открытых источников

Для Администрации Байдена, было бы очень выгодно, чтобы украинский кейс стал темой успеха для США

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассуждает так:

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"В рядах республиканцев есть откровенные ретрограды, махровые трамписты. Относится к этому надо спокойно. Речь лишь о двух десятках человек, которые имеют такую позицию – и ее не изменят. Они будут использоваться Россией именно так – открытые письма, пророссийские заявления и так далее. После чего начинается разгон "зрады", будто это чуть ли не позиция всей Республиканской партии. Это неправда. И это точно не позиция американского истеблишмента в целом".

По словам эксперта, разговоры, которые происходят между руководством Украины и теми же республиканцами на высшем уровне, подтверждают, что двухпалатная, двухпартийная поддержка нашей страны остается главным трендом американской политики.

"Очевидно, что украинская тема будет использоваться в избирательной кампании в США. Война в нашей стране, мужество украинцев, отражающих российскую агрессию, стали центральными темами не только в Европе, но и в США, во всём цивилизованном мире. И было бы странно, если бы эта тема не стала обсуждаться в процессе президентской кампании в Штатах", – поясняет экс-глава МИД.

Он считает, что, как минимум, для Администрации Байдена, было бы очень выгодно, чтобы украинский кейс стал темой успеха для США.

"И тогда Байден мог бы использовать это в максимально позитивном ключе для себя. Акцентируя на том, что он как президент США беспокоится, чтобы мировая цивилизация сохранялась, демократия укреплялась, а тоталитаризм ожидал неминуемый крах", – констатирует Владимир Огрызко.

Приезд в Киев 20 апреля генсека НАТО Столтенберга четко говорит о том, что США дают "добро" на дальнейшую поддержку Украины

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что 20 человек, подписавших открытое письмо, это еще не Республиканская партия.

Приезд в Киев 20 апреля генсека НАТО Столтенберга четко говорит о том, что США дают "добро" на дальнейшую поддержку Украины. Действия в этом ракурсе Байдена – не единоличные, это не желание его или Демпартии, а общеамериканский тренд, имеющий двухпалатную поддержку", – подчеркивает аналитик. "Конечно, будет какая-то фронда, которая, условно говоря, станет играть в "Баба Яга – против". На общую ситуацию это не повлияет. Администрация Белого дома выделила Украины новый пакет военной помощи

Однако выпады подобные тем, который сделали отдельные сенаторы-республиканцы, будут делаться периодически, уверена Александра Решмедилова. Так что следует быть готовыми к тому, что медийно будет звучать и такая позиция, особенно в ракурсе начинающейся избирательной кампании.

"Понятно, что у республиканцев не может быть той же повестки, что у демократов. Потому тему российско-украинской войны американские политики будут обыгрывать по-разному. И определенные группы внутри той же Республиканской партии станут открыто выступать против мощной поддержки Украины (финансовой и военной). Не исключено, что за такими группами стоит условное российское лобби, – отмечает эксперт. – Периодически будут вбрасываться разного рода пророссийские заявления от тех же Трампа, от Маска".

Но куда большее значение, по мнению Александры Решмедиловой, имеет то, что Байден играет в долгую. И поддержка Украины не закончится, даже, если закончится его президентство.

"США не могут себе позволить дать авторитарной России победить. Это окончательно разрушит и без того пошатнувшийся миропорядок, – поясняет аналитик. – Именно поэтому поставки всего, необходимого для победы Украины, расписаны даже не на месяцы, а на годы".

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