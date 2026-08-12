Россия неожиданно освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, находившегося в российской тюрьме с 2022 года. Особенность ситуации в том, что Москва не получила взамен российского гражданина. Как пишет Sky News, такой шаг может свидетельствовать не столько о гуманности Кремля, сколько о попытке Владимира Путина повлиять на отношения с Вашингтоном.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

11 августа Гилман был уволен и отправился в США для дальнейшего лечения. По данным Reuters, его состояние накануне было тяжелым. Правозащитники заявляли, что во время заключения американец подвергся жестокому обращению и получал психотропные препараты.

Россия обычно соглашается на увольнение американских граждан в рамках договоренностей, предусматривающих взаимные уступки. Однако в этот раз такого обмена не произошло. Белый дом подтвердил, что Гилмана просто вернули его семье. По оценке Sky News, Москва может рассчитывать на более благосклонное отношение администрации Дональда Трампа и возможность получить политические или дипломатические уступки от Вашингтона.

"Это совсем не та атмосфера, которая была в это время в прошлом году, когда Трамп расстелил красную дорожку для Путина на Аляске и, казалось, был готов заключить мирное соглашение, уступившее требованиям Кремля", — говорится в статье.

Увольнение произошло на фоне более сложной для России ситуации в войне против Украины. Украинские удары по целям в глубине РФ оказывают дополнительное давление на российскую экономику и военную инфраструктуру. В то же время, перспективы завершения войны остаются неопределенными.

"Освобождение Гилмана – это попытка Москвы возродить отношения и вернуть дела в российское русло. Это призвано представить Путина как разумного партнера, с которым Трамп может вести бизнес", – пишет Sky News.

Для Путина увольнение Гилмана может быть способом напомнить Вашингтону, что Москва готова к отдельным шагам в гуманитарной сфере. Однако это не означает автоматическую готовность Кремля к завершению войны или масштабным уступкам Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая сексуальная шпионка Путина получила новую должность в РФ.