Росія несподівано звільнила колишнього американського морпіха Роберта Гілмана, який перебував у російській в’язниці з 2022 року. Особливість ситуації в тому, що Москва не отримала взамін російського громадянина. Як пише Sky News, такий крок може свідчити не стільки про гуманність Кремля, скільки про спробу Володимира Путіна вплинути на відносини з Вашингтоном.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

11 серпня Гілман був звільнений та вирушив до США для подальшого лікування. За даними Reuters, його стан напередодні був важким. Правозахисники заявляли, що під час ув’язнення американець зазнав жорстокого поводження та отримував психотропні препарати.

Росія зазвичай погоджується на звільнення американських громадян у межах домовленостей, які передбачають взаємні поступки. Однак цього разу такого обміну не відбулося. Білий дім підтвердив, що Гілмана просто повернули його родині. За оцінкою Sky News, Москва може розраховувати на прихильніше ставлення адміністрації Дональда Трампа та на можливість отримати політичні або дипломатичні поступки від Вашингтона.

"Це зовсім не та атмосфера, яка була в цей час минулого року, коли Трамп розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці та, здавалося, був готовий укласти мирну угоду, яка поступилася вимогам Кремля", — йдеться у статті.

Звільнення відбулося на тлі складнішої для Росії ситуації у війні проти України. Українські удари по цілях у глибині РФ створюють додатковий тиск на російську економіку та військову інфраструктуру. Водночас перспективи завершення війни залишаються невизначеними.

"Звільнення Гілмана — це спроба Москви відродити відносини та повернути справи у російське русло. Це покликано представити Путіна як розумного партнера, з яким Трамп може вести бізнес", — пише Sky News.

Для Путіна звільнення Гілмана може бути способом нагадати Вашингтону, що Москва готова до окремих кроків у гуманітарній сфері. Однак це не означає автоматичної готовності Кремля до завершення війни чи масштабних поступок Україні.

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