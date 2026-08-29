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Неожиданный поворот: кто из окружения Трампа уже метит в президенты США

Источники NBC рассказали о разговорах министра с близкими - возможный выход Хегсета на выборы способен изменить расклад внутри MAGA

29 августа 2026, 08:35
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Кравцев Сергей

Глава Пентагона Пит Хегсет в последние месяцы в частном порядке обсуждал возможность участия в президентской гонке 2028 года. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Неожиданный поворот: кто из окружения Трампа уже метит в президенты США

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

По данным телеканала, Хегсет говорил о потенциальной кампании со своей женой, друзьями и коллегами. При этом официально министр обороны США не объявлял о намерении баллотироваться в президенты.

В Пентагоне информацию о политических планах Хегсета категорически отвергают. Представитель ведомства заявил, что министр сосредоточен на руководстве Пентагоном, а разговоры о его возможном участии в выборах являются спекуляциями.

Однако интерес к политическим перспективам Хегсета заметно усилился после его визита в Айову. В августе он посетил ярмарку штата и участвовал в кампании в поддержку республиканца Зака Нанна. Айова традиционно имеет особое значение для американской президентской политики, поскольку является одним из первых штатов в процессе выдвижения кандидатов.

По словам одного из республиканцев, знакомого с подготовкой партии к промежуточным выборам, Хегсет пользуется популярностью среди мужчин и ключевой части республиканского электората.

Если министр действительно решит вступить в гонку 2028 года, ему придётся конкурировать с другими влиятельными представителями администрации Дональда Трампа. Среди потенциальных претендентов на президентское кресло уже называют вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

При этом возможная кампания Хегсета может столкнуться с серьёзными проблемами. Его уже критиковали за реакцию на войну с Ираном, а также из-за скандала Signalgate, связанного с использованием закрытого мессенджера для обсуждения чувствительных вопросов.

В окружении Трампа считают Хегсета популярным среди сторонников MAGA. Однако его политическое будущее во многом будет зависеть от результатов работы на посту главы Пентагона.

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